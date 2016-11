Shakespeares "Der Sturm" fällt aus

erschienen am 02.11.2016



Freiberg. Wegen einer Erkrankung kann das Mittelsächsische Theater am Samstagabend nicht wie geplant Shakespeares "Der Sturm" spielen. Das teilte das Theater gestern mit. Stattdessen gebe es die französische Kriminalkomödie "Die acht Frauen": Beim Familientreffen erscheint der Hausherr nicht zum Frühstück - und wird mit einem Brieföffner im Rücken im Bett gefunden. Langsam wird den anwesenden sechs Frauen - Ehefrau und Tochter, Schwiegermutter und Schwägerin, Köchin und Dienstmädchen - klar, dass eine von ihnen die Mörderin sein muss. Und als die ältere Tochter aus dem Internat und das schwarze Schaf der Familie, die Schwester des Toten, eintreffen, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen auf alle acht Frauen. Sie verhören, belauern und versöhnen sich in immer neuen Konstellationen, und immer wieder stellt sich heraus, das nichts so ist, wie es zunächst scheint. (fp)