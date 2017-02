Sieben Vorschläge für besseren Winterdienst in Freiberg

Stadtverwaltung antwortet auf heftige Kritik in den vergangenen Wochen und sieht Verbesserungswünsche der Bevölkerung schon erfüllt

erschienen am 07.02.2017



Freiberg. Wie kann das Rathaus den Winterdienst in der Stadt verbessern? Mit einer Reihe von Vorschlägen wandte sich eine Freibergerin zur Einwohnerfragestunde an die Verwaltung. Die "Freie Presse" dokumentiert ihre Ideen - und die zur Ratssitzung verlesenen Antworten der Stadtverwaltung in Auszügen.

1. Vorschlag: Winterdienst wird Chefsache im Rathaus.

Antwort der Stadt: Der Winterdienst ist bereits Chefsache des Tiefbauamtes. Die Einsatzleitung ist vor Ort und entscheidet durch ständige Kontrollfahrten, welche Winterdienstkräfte und welche Winterdiensttechnik wo eingesetzt werden. Die Führung des Rathauses wird regelmäßig informiert. In kritischen Situationen erfolgen regelmäßige Einsatzbesprechungen mit der Führung des Rathauses.

2. Vorschlag: Es wird ein effektives Beschwerde- und Hinweismanagement aufgebaut. Die Kritikpunkte werden umgehend geprüft und behoben.

Antwort: Die Hinweise und Beschwerden der Bürger werden durch die Mitarbeiter des Tiefbauamtes telefonisch angenommen, können aber auch per E-Mail zugesandt werden. Alle Hinweise und Beschwerden werden mit der Einsatzleitung besprochen. Danach erfolgen Kon-trollen vor Ort und das Abarbeiten entsprechend der Priorität.

3. Vorschlag: Es werden deutlich mehr Kapazitäten bereitgehalten. Das betrifft insbesondere die manuellen Kräfte.

Antwort: Seit Beginn des Winters am 2. Januar ist der Winterdienst im Dauereinsatz. Der Winterdienst ist im Haushalt der Stadt jährlich mit einer Summe von 392.700 Euro geplant. Kalkuliert werden die Kosten für einen Winter unter Bezug auf die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre. Witterungssituationen wie in diesem Jahr treten in einem Zehnjahres-Zeitraum durchschnittlich zweimal auf. Das Vorhalten von Räum- und Streutechnik mit dem dazugehörigen Personal ist in schneearmen Wintern kostenintensiv und unterliegt deshalb vor allem wirtschaftlichen Zwängen, weshalb eine Orientierung an Durchschnittswerten realisiert wird.

4. Es wird eng mit dem Landkreis und anderen Winterdienst-Verantwortlichen kooperiert. Vorschlag: Winterdienst-Fahrzeuge sollten den Schnee nach Notwendigkeit und nicht nach Zuständigkeitsbereich räumen.

Antwort: Die Durchführung des Winterdienstes erfolgt bereits in Abstimmung mit dem Landkreis.

5. Vorschlag: Tage ohne Neuschnee werden genutzt, um ohne Verzug auch auf den "weniger wichtigen" Straßen den Schnee zu räumen.

Antwort: Diese Vorgehensweise wird bereits jetzt praktiziert.

6. Vorschlag: Es wird frühzeitig begonnen, Schnee aus der Altstadt und anderen stark frequentierten Straßen abzufahren.

Antwort: Siehe Antwort Frage 5.

7. Vorschlag: Die Stadt Freiberg wird vor ihren Gebäuden Vorbild bei der Beräumung der Gehwege. In den vergangenen Wochen war vor dem Herder- und dem Silbermannhaus sowie an der Akademischen Kampfbahn (zwischen Fußgängerampel und Messeplatz) das Gegenteil der Fall.

Antwort: Die Gehwegverkürzung von der Lichtsignalanlage für Fußgänger am Meißner Ring zum Wissenschaftskorridor ist nicht verkehrsnotwendig. Da die Schneeberäumung dort nicht durchgeführt werden kann, wird dieser Bereich zukünftig gesperrt. Der Gehweg entlang des Herderhauses wurde geräumt. Das Silbermannhaus befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Freiberg. Da die städtischen Immobilien in Summe angesprochen wurden, sollte festgestellt werden, dass vor Kitas, Schulen und Sporteinrichtungen eine ordnungsgemäße Schneeberäumung erfolgte. (kok/fhob)