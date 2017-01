Ski: Grundschul-Wettbewerb von Holzhau nach Sayda verlegt

erschienen am 29.01.2017



Sayda. Der Ski-Wettbewerb für die 1. Grundschulklassen am 31. Januar wird in Sayda stattfinden, anstatt wie bisher angekündigt in Holzau. Die DSV-Veranstaltung wird im Skiareal an der Neuhausener Straße durchgeführt, teilte Toralf Richter vom Skiverband Sachsen mit. Ursache seien organisatorische Gründe. Die Ausschreibung mit allen Zeitangaben bleibe so wie bekanntgegeben. Bis 9 Uhr ist Anreise, 10 Uhr startet der Wettbewerb und 12.30 die Rückfahrt zu den Grundschulen. Der Wettbewerb wird vom Skiverband Sachsen, dem SSV 1863 Sayda und dem Kreissportbund Mittelsachsen organisiert. (sane)