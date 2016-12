"So viele Gäste wie noch nie"

Nach 31 Tagen ist gestern Abend der weihnachtliche Budenzauber im Herzen der Kreisstadt zu Ende gegangen. Das Urteil über die längste Festperiode ist mehrheitlich positiv.

Von Steffen Jankowski

Freiberg. Mit charmanter Unterstützung hat Bergknappe Daniel gestern Abend auf dem Freiberger Obermarkt die Weihnachtsruhe eingeläutet - der 27. Christmarkt ist beendet. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) zeigte sich in einer ersten Bilanz "sehr zufrieden. Der Markt war sehr gut besucht; zur Bergparade waren so viele Gäste wie noch nie in der Stadt". Er habe eine einzige Kritik: "Es wäre schön gewesen, wenn zu dem Umzug mehr Läden geöffnet gewesen wären."

An dem Sonnabend seien besonders viele Touristenbusse nach Freiberg gekommen, so Krüger: "Da sollten wir uns auch gemeinsam als Einkaufsstadt präsentieren." Viele Geschäfte hätten jedoch bereits mittags geschlossen, obwohl die Parade am 3.Dezember erst 17.30 Uhr begann: "Das ist mir unverständlich."

Immerhin geht die Stadt ordentlich in Vorleistung. Allein der Lichterschmuck in den Straßen kostet laut OB etwa 25.000 Euro. Die Summe sei nicht im Budget des Christmarktes enthalten - das geht von fast 210.000 Euro für externe Dienstleister wie zum Beispiel Künstler auf der Bühne und reichlich 95.000 Euro für Leistungen innerhalb der Stadtverwaltung aus. Auf der Einnahmenseite stehen die Standgebühren, die von den 93 Anbietern auf dem Markt kassiert werden. In Summe werde "eine schwarze Null" angestrebt, so der Oberbürgermeister.

Die Resonanz von Gästen und Händlern sei fast durchgehend positiv gewesen, berichtet Anja Fiedler als Leiterin des Amtes für Kultur-Stadt-Marketing. Beim Weihnachtsmarkttest von MDR 1 Radio Sachsen landete Freiberg mit der Note 2,1 im Mittelfeld. Speziell bei Preisen und Service wurden Punkte eingebüßt.

Für Elisa-Marie Zehrtner aus Niederbobritzsch war der Christmarkt so schön wie immer. "Ich bin mindestens einmal die Woche hier", sagte die Scholl-Gymnasiastin. Ihr gefalle, dass er nicht so groß und unübersichtlich wie anderswo sei.

Auch Sonja und Thomas Otta aus Freiberg wollen ihren Markt nicht missen. Allerdings sei bei Konzerten viel zu wenig Platz: "Das war früher besser, als die Bühne an der Rathausseite stand." Auch wäre es schöner, wenn der Christmarkt sich ein wenig mehr verteilen und nicht allein auf den Obermarkt konzentrieren würde. "Trotzdem gehen wir immer wieder gern hierher." (mit wjo)