Solarworld: Arnstadt für gemeinsame Lösung mit Freiberg

erschienen am 12.05.2017



Freiberg/Arnstadt. Die Stadt Arnstadt spricht sich dafür aus, bei der Suche nach einem möglichen Investor für die strauchelnden Solarworld-Standorte eine gemeinsame Lösung für Freiberg und Arnstadt zu finden. "Die Überlebenschancen für die einzelnen Standorte sind deutlich kleiner als im Gesamtverbund", sagte Jörg Neumann, Chef der Wirtschaftsförderung Arnstadt. Er verwies darauf, dass diese Möglichkeit bei einem Gespräch am Morgen in Arnstadt, an dem auch der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) teilgenommen hatte, angesprochen wurde. "Wir brauchen eine Lösung, die langfristig funktioniert", sagte Neumann.

Das Thüringer Wirtschaftsministerium bestätigte auf Anfrage der "Freien Presse", dass auch Freiberg Thema in der Runde gewesen sei. Es seien verschiedene Szenarien durchgesprochen worden, sagte ein Sprecher. Eine gemeinsame Lösung für Freiberg und Arnstadt würde Sinn ergeben.

Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) äußerte sich ähnlich. Es könne sinnvoll sein, mit Arnstadt ins Gespräch zu kommen. Er warnte aber: "Die Situation ist einfach zu wichtig, als dass wir Schnellschüsse machen." Zunächst müsse nun der Insolvenzverwalter für den Mutterkonzern eingesetzt werden, dann müsse klar werden, welche Pläne er für Freiberg habe. "Alles, was dem Unternehmen hilft, werden wir machen", sagte Krüger.

Der Solarworld-Konzern hatte erst vor wenigen Wochen beschlossen, dass die Standorte in Sachsen und Thüringen enger miteinander kooperieren sollen. Aus Effizienzgründen waren deswegen Umstrukturierungsmaßnahmen angekündigt worden. Die Zellproduktion aus Freiberg sollte nach Arnstadt abgegeben werden. Im Gegenzug wird die Fertigung der Vorprodukte für die Zellen, der sogenannten Wafer, und die Herstellung der Solarmodule in Freiberg konzentriert. (kok)