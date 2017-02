Solarworld: Kündigungen betreffen auch Standort Freiberg

400 Stellen will der Konzern bis 2019 abbauen. Wie viele Mitarbeiter in der Bergstadt gehen müssen, ist momentan offen. Die Geschäftsführung sucht das Gespräch mit dem Betriebsrat. Auch die Stadt Freiberg will helfen.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 11.02.2017



Freiberg. Dass bei Solarworld in Freiberg Veränderungen anstehen, war seit zwei Wochen bekannt. Der Konzern hatte Recherchen der "Freien Presse" bestätigt, dass der Standort in der Bergstadt umstrukturiert wird. Die Zellproduktion soll ins thüringische Arnstadt abgegeben werden. Im Gegenzug wird die Fertigung der Vorprodukte für die Zellen, der sogenannten Wafer, und die Herstellung der Solarmodule in Freiberg konzentriert. Dennoch kam für die Öffentlichkeit der Schritt überraschend, den die Konzernführung am gestrigen Nachmittag per Ad-hoc-Mitteilung verkündete. Solarworld wird bis 2019 rund 400 seiner 3300 Stellen streichen. Auch Freiberg wird davon betroffen sein.

Nähere Einzelheiten über die Einschnitte gibt es bisher kaum. Eine Sprecherin des Freiberger Standortes betonte auf Anfrage der "Freien Presse", dass Details noch in den Gesprächen zwischen Konzernführung und Betriebsrat erarbeitet würden. "Die Gespräche laufen", sagte sie gestern. Ein Sozialplan solle erstellt werden. Auch die Frage, ob von den Kündigungen in der Bergstadt vor allem die Mitarbeiter in der Zellproduktion betroffen sind, beantwortete das Unternehmens nicht im Einzelnen. Dies sei ebenfalls Teil der Diskussionen, die intern anstünden, hieß es. Der Freiberger Betriebsrat war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Deutsche Presse-Agentur verbreitete am Freitagnachmittag zumindest weitergehende Informationen zu den Kündigungen. Aus Unternehmenskreisen hieß es demnach, der Abbau werde Freiberg deutlich härter treffen als Arnstadt. Aber auch hierbei wurden konkrete Zahlen nicht genannt. Der Solarworld-Konzern hat in Freiberg nach eigenen Angaben derzeit rund 1200Mitarbeiter. 160 von ihnen sind in der Zellproduktion beschäftigt.

Der Vorstandsvorsitzende von Solarworld, Frank Asbeck, versuchte gestern in einem von der Unternehmenskommunikation vorbereitetem Interview, die Wogen in Freiberg zu glätten. Mit Blick auf die Verärgerung der Mitarbeiter, die den Wegfall der Zellproduktion nicht nachvollziehen können, sagte er: "Die Kollegen in der Freiberger Zellfertigung, früher ,Deutsche Cell', haben in den letzten Jahren Großartiges geleistet und auf engstem Raum einen hervorragenden Output hinbekommen. Deswegen verstehe ich, dass der Unmut groß ist. Aber wir müssen uns in der Fertigung konzentrieren und können nicht an beiden Standorten räumlich so nah beieinander weiter alles produzieren. Das ist am Ende zu teuer." Asbeck kündigte zudem an, dass die 400Kündigungen etwa in gleichen Teilen in Produktion und Verwaltung ausgesprochen würden.

Die Freiberger Stadtverwaltung zeigte sich am Nachmittag betroffen über den angekündigten Stellenabbau: "Wir hoffen, dass es Freiberg nicht so hart trifft. Es ist bedauerlich", sagte Baubürgermeister Holger Reuter (CDU), der momentan an der Stadtspitze den erkrankten Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) vertritt. "Wir werden prüfen, ob Gespräche möglich sind, um das ein Stück weit zu minimieren oder abzufedern."

Durch den Stellenabbau und die teilweise Neuausrichtung der Produktionsstätten in Freiberg und Arnstadt will Solarworld aus der Verlustzone herauskommen. Dem Unternehmen macht Konkurrenz aus Asien zu schaffen, die mit niedrigen Preisen auf den Weltmarkt drängt. Aktuell steht es nicht gut um den Konzern. Vor Steuern und Zinsen hatte Solarworld 2016 einen Verlust von 99 Millionen Euro hinnehmen müssen. Auch für das aktuelle Jahr rechnet das Unternehmen mit einem negativen Geschäftsergebnis, es soll aber nicht mehr in den Dimensionen vom vergangenen Jahr liegen. Konzernchef Frank Asbeck äußerte sich im vorbereiteten Interview aber zurückhaltend: "Eine Rückkehr zu einem nachhaltigeren Preisniveau ist so schnell nicht zu erwarten."