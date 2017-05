Solarworld: Kündigungen erst einmal nicht vorgesehen

erschienen am 16.05.2017



Freiberg. Die Mitarbeiterversammlung bei Solarworld ist beendet. Knapp zwei Stunden sprach Insolvenzverwalter Horst Piepenburg am späten Vormittag mit der Belegschaft. Über Inhalte wurde bisher nichts bekannt. Sein Sprecher sagte aber vorab der "Freien Presse", dass Kündigungen erst einmal nicht ausgesprochen werden sollten. Dies gilt aber nur für die Kernmitarbeiterschaft. Die Leiharbeiter sollen an den Freiberger Standorten nicht weiterbeschäftigt werden. Die Produktion solle zudem grundsätzlich weiterlaufen. Ähnlich hatte es Piepenburg auch in Arnstadt bei seinem gestrigen Besuch verkündet.

Am Thüringer Standort hatte der Insolvenzverwalter auch deutlich gemacht, dass alle bis Ende April geleisteten Überstunden in die Insolvenzmasse eingingen. Ab diesem Monat sollen sie aber wieder über das Insolvenzgeld ausgezahlt werden können. Allerdings sei dies nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze möglich, sagte sein Sprecher. Urlaub, der von den Mitarbeitern bereits beantragt und genehmigt sei, könne weiter angetreten werden. (jan/kok)