Solarworld-Pleite: Dulig kommt zu Krisengespräch nach Freiberg

erschienen am 11.05.2017



Freiberg. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wird heute Mittag zu einem Krisengespräch im Freiberger Rathaus erwartet. Das bestätigte die Stadtverwaltung der "Freien Presse". An dem Gespräch, bei dem es um die Auswirkungen der Solarworld-Insolvenz auf die Stadt und die Region gehen soll, wird auch Landrat Matthias Damm (CDU) teilnehmen. Der Konzern hatte gestern Abend angekündigt, dass er einen Insolvenzantrag stellen wird. In Freiberg arbeiten rund 1200 Mitarbeiter bei Solarworld.

Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) nannte die Insolvenz einen "Schlag" für Freiberg. Die aktuelle Situation sei aber beispielsweise nicht mit der Pleite des Solarzellenherstellers Q-Cells in Bitterfeld-Wolfen vergleichbar. Die Freiberger Wirtschaft sei vielfältiger aufgestellt. Es gebe rund 730 gewerbesteuerzahlende Unternehmen in Freiberg. (kok)