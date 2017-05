Solarworld-Produktion in Freiberg ruht am Wochenende

erschienen am 12.05.2017



Freiberg. Die Produktion der Solarworld-Tochter in Freiberg wird am Wochenende stillstehen. Der Sprecher des Insolvenzverwalters Horst Piepenburg bestätigte Informationen der "Freien Presse". Die Lieferanten hätten auf Vorkasse umgestellt. Selbst wenn sie am Freitag noch eine Zusage bekämen, könnten sie die Materialien nicht mehr so schnell liefern. Er gehe aber davon aus, dass die Produktion im Laufe der kommenden Woche wieder aufgenommen werde, sagte der Sprecher: "Dies ist das übliche Verfahren."

Am frühen Abend war bekannt geworden, dass auch die Freiberger Tochtergesellschaften der Solarworld Insolvenz anmelden. Insolvenzverwalter Horst Piepenburg wird nach Angaben seines Sprechers voraussichtlich in der kommenden Woche in der Bergstadt erwartet. Es gebe aber noch keinen konkreten Termin. (kok)

