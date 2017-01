Solarworld zieht Teile der Produktion ab

Der Freiberger Standort soll nach dem Willen der Konzernleitung die Zell-Herstellung nach Thüringen abgeben. Grund für diesen Schritt ist demnach die Konkurrenz aus China.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 28.01.2017



Freiberg. Gerüchte, dass sich etwas bei Solarworld tue, gibt es bereits seit Wochen. In Freiberg war zuletzt sogar davon die Rede, dass der Konzern sich ganz aus der Bergstadt zurückziehen könnte. Das dementierte das Unternehmen im Dezember entschieden. Doch nun wird klar: Es wird künftig wahrscheinlich Veränderungen am sächsischen Standort geben. Ein Produktionszweig soll Freiberg nach dem Willen der Konzernleitung Richtung Thüringen verlassen.

"Gegenwärtig prüfen wir, die im Verhältnis deutlich kleinere Zellfertigung an unseren Hauptzellstandort Arnstadt zu verlegen", sagte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage der "Freien Presse". Details des Projektes würden gerade intern erarbeitet und mit dem Betriebsrat abgestimmt. Das Unternehmen hält die Konzentrationen der Produktionssparten an einem Ort allerdings für notwendig: "Ziel der Solarworld AG ist es, durch eine Konzentration auf die Stärken der beiden Standorte - Wafer und Modul in Freiberg, Kristallisation und Zellen in Arnstadt - die Produktion zu optimieren", so der Sprecher. Auch Kostenvorteile sollten so erzielt werden. Damit erhofft sich Solarworld einen Vorteil im Wettbewerb mit Produkten aus China, die mit niedrigen Preisen den deutschen Produkten Konkurrenz macht.

Die Umstrukturierung innerhalb des Konzerns ist ein Einschnitt für das Freiberger Werk. An drei Standorten wird dort bisher geforscht und werden sowohl die Vorprodukte für die Solarzellen - die sogenannten Wafer - als auch die Zellen gefertigt, die dann zu Modulen zusammengeschaltet werden. Das Unternehmen würdigt den Standort in seinem Internetauftritt denn auch als "vollständig integrierten photovoltaischen Produktionsstandort" und lobt sich selbst: "Damit setzte die Solarworld AG früh Maßstäbe für die gesamte Branche." Nun betont das Unternehmen: "Der Standort Freiberg ist für Solarworld der zentrale deutsche Standort für die Produktion von Solarwafern und Modulen und für die konzernweite Forschung und Entwicklung."

Wie viele Mitarbeiter von den Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen und ob damit Entlassungen verbunden sind, ist laut Angaben des Unternehmens noch nicht entschieden. "Mögliche Beschäftigungseffekte werden gegenwärtig ermittelt und gemeinsam mit dem Betriebsrat beraten", sagte der Konzernsprecher. Derzeit umfasst die Zellfertigung in Freiberg laut Solarworld rund 160 Beschäftigte.

Unter den Mitarbeitern ist die Sorge vor Kündigungen aber groß. Teile der Belegschaft sollen nach Informationen der "Freien Presse" deswegen die Weihnachtsfeier im Freiberger "Tivoli" boykottiert haben. Der Betriebsrat dementierte auf Anfrage aber, dass ein Teil der Mitarbeiterschaft dort nicht erschienen sei. Zu den Plänen der Konzernleitung wollte er sich vorab jedoch nicht äußern. Gestern war die Vorsitzende des Betriebsrates, Anke Martin-Heede, für die "Freie Presse" nicht zu erreichen.

Solarworld hat in Freiberg nach eigenen Angaben derzeit rund 1200festangestellte Mitarbeiter. Zwar hatte Solarworld Ende vergangenen Jahres mit Verweis auf chinesische Wettbewerber rund 500 Zeitarbeiter in Freiberg und Arnstadt entlassen. Zuletzt sollen laut Konzern in Freiberg aber immer noch 100 Zeitarbeiter beschäftigt gewesen sein.

Vor rund zwei Wochen hatte Solarworld bekannt gegeben, dass es trotz hoher Verluste in die Wafer-Produktion in Freiberg einen zweistelligen Millionenbetrag investieren werde. Dafür sollen spezielle Sägen angeschafft werden.