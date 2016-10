Sonderausstellung über Kleinbergbau eröffnet

erschienen am 24.10.2016



Freiberg Die Sonderausstellung "Gesichter des Kleinbergbaus" ist am Montag in der Terra mineralia in Freiberg eröffnet worden. Dabei stellen der Unternehmer Andreas Barth und der Wissenschaftler Jürgen Weyer 30 Fotografien aus Asien und Afrika vor. Barth ist Geschäftsführer der Beak Consultants in Freiberg, die im Auftrag von Regierungen Lagerstätten in Afrika beispielsweise auf ihre Sicherheit untersucht.

Weyer ist im Institut für Bergbau und Spezialtiefbau der TU Bergakademie Freiberg tätig und agiert nebenbei als Hobbyfotograf. Beide haben neben der Promotion eins gemeinsam: Sie sind mit ihren Bildern nahe an den Menschen dran, zeigen die Arbeitsbedingungen und das Leben der Bergarbeiter, Goldsucher, Salzschürfer, Steinbrecher, Kohletagebauer, Edelsteintaucher, Mineralschleifer und Steinmetze. Die Sonderschau ist bis Ende Januar 2017 zu sehen. (hh)