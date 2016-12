Sophie Fischer holt 1. Platz bei Trophée Mondial Akkordeon Wettbewerb

erschienen am 05.12.2016



Bräunsdorf . Die Bräunsdorferin Sophie Fischer hat in Frankreich beim Trophée Mondial Akkordeon Wettbewerb 2016 in der Kategorie bis 18 Jahre einen 1. Platz belegt. Damit schreibt die 16-Jährige ihre musikalische Erfolgsgeschichte fort, erklärte Birgit Engelmann von der Mittelsächsischen Kultur gGmbH. Einen ganz wichtigen Schritt sei die junge Musikerin im Wettbewerb "Jugend musiziert" 2016 gegangen. Nach dem 1. Preis im Regionalwettbewerb erhielt sie die Delegierung zum Landeswettbewerb, wo sie aufgrund ihrer Leistungen zum Bundeswettbewerb weitergeleitet wurde. Dort belegte sie den 1. Platz. "Damit ist Sophie eine der besten Akkordeonisten in Deutschland", erklärt Engelmann. (fp)