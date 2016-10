Sorgen um Holzhauer Skiareal

Die Gerüchteküche kocht im Wintersportort: Ist die Saison am Lift nach dem Verkauf eines Nachbargrundstücks in Gefahr? Der neue Eigentümer sagt "Nein", besteht jedoch auf klaren Regeln.

Von Verena Toth

erschienen am 08.10.2016



Holzhau. Mitten in die Vorbereitung der Skisaison fällt in Holzhau das Gesprächsthema Nummer Eins im Ort: Ein Grundstück, das teilweise in das Skiareal hineinragt, hat einen neuen Besitzer. Der Holzhauer Volker Geyer hat das Gelände im Frühjahr gekauft. Nach einer amtlichen Vermessung ist nun deutlich, dass die Grundstücksgrenze zwischen Skihof und dem Kassenhaus des Skiliftes verläuft. Eine rote Markierung im Boden zeigt die Grenze an und sorgt damit für Konfliktpotenzial. Die Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle ist nach der Eingemeindung Holzhaus Besitzer des Skiareals, Betreiber ist seit Jahren Alexander Richter. Nach dem Besitzerwechsel des Grundstückes müssen nun die neuen Nachbarn offenbar die Bedingungen für den Betrieb des Skiareals neu verhandeln.

Befürchtungen, die anstehende Skisaison könnte wegen der noch nicht abgeschlossenen Absprachen gefährdet sein, räumte Geyer gegenüber der "Freien Presse" jedoch aus. "Ob die Skisaison stattfinden wird oder nicht, ist nicht von mir abhängig", so Geyer. Allerdings macht er auch deutlich, dass er auf einer ordentlichen und vertraglichen Regelung bestehe. "Zunächst muss nun eine Zustandsermittlung über das Grundstück erfolgen. Das betrifft zum Beispiel Bebauungen, die dort vorgenommen worden sind." Die Vermessung mit der Kennzeichnung der Grundstücksgrenze sei ein ganz normaler formaler Vorgang, zudem seien die Markierungen keine Unfallquelle für die Skifahrer, versichert der Holzhauer, der selbst professioneller Skilehrer ist.

"Wir sind in Verhandlungen, es bahnt sich etwas an", sagt Betreiber Richter dazu. Er gehe davon aus, dass man sich mit dem neuen Grundstücksbesitzer einigen werde. "Die Vorbereitungen für den Winter laufen jedenfalls, wie zum Beispiel die Wartung der Lift- und Beschneiungsanlagen. Mitte November rechne ich mit dem ersten Schnee."

In der Gemeinderatssitzung im September hatte Thomas Drechsel, Hauptamtsleiter der Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle, bekannt gegeben, dass die Gemeinde mit dem neuen Grundstücksbesitzer verhandele und auf die Bedingungen von Geyer warte. Zwar hätten Gespräche stattgefunden, jedoch habe es bislang noch keine Ergebnisse gegeben, bestätigte er. "Wir wollen für alle Beteiligten eine akzeptable Lösung finden. Uns wurde versprochen, dass das rechtzeitig vor dem Beginn der Wintersaison passieren wird."

Die 120 Skisportler der SG Holzhau sind bereits mitten in der Vorbereitung für die Skisaison. "Ich habe Gerüchte über eine Auseinandersetzung gehört. Dennoch hoffe ich, dass sich die Beteiligten einigen", sagte Vereinsvorsitzender Uwe Lachmann. Vor allem für das Training der Kinder sei der Skihang in Holzhau wichtig. "Sobald es kalt genug ist und Schnee fällt, wollen wir loslegen. Ich gehe davon aus, dass das wie in den Jahren zuvor klappt", sagte Lachmann zuversichtlich.