Staatsstraße 215 wieder befahrbar

erschienen am 05.01.2017



Obersaida/Memmendorf. Die witterungsbedingte Sperrung der Staatsstraße 215 nahe dem Ortsausgang Obersaida wurde wieder aufgehoben. Das teilte die Landkreisverwaltung mit. Zur Stunde sei in Mittelsachsen nur noch die K 7770 in Memmendorf gesperrt. (ug)