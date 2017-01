Stadt: Winterdienst ist akzeptabel

Nach eigener Aussage kämpft das Rathaus so gut es geht gegen Eis, Matsch und Schnee. Für ungeräumte Bürgersteige hat sie aber nur ein Mittel.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 13.01.2017



Freiberg. Die Debatte über den Schneematsch auf den Straßen und den Bürgersteigen in Freiberg reißt nicht ab. Nun hat die Stadtverwaltung Stellung zu Vorwürfen genommen, sie würde Nebenstraßen nicht räumen und nicht für eisfreie Bürgersteige sorgen.

"Wir können nicht überall gleichzeitig sein", sagt Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) und bittet die Freiberger um ein wenig Geduld. Auch Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) verweist darauf, dass es einen Plan gebe, wie die Verkehrssicherheit in der Bergstadt bei Schnee aufrechterhalten werden kann. Zunächst haben die Straßen, auf denen sich der Verkehr hauptsächlich abspielt - beispielsweise die Bundesstraßen - Priorität. Sie werden als erstes von Schnee befreit und gestreut. Dann folgen die sogenannten "Verkehrssammelstraßen", die jenseits der Hauptachsen viel Verkehr auf sich vereinen. Die Kegelstraße fällt zum Beispiel darunter. Die geringste Priorität haben die Anliegerstraßen, sprich: die Nebenstraßen. Mit diesem Prinzip, stellt Bürgermeister Reuter klar, "kommt ein akzeptabler Winterdienst" zusammen.

Das sehen viele Freiberger anders. Die jüngsten Tage ohne Neuschnee hätten genutzt werden können, um Anliegerstraßen zu beräumen, argumentiert eine Leserin: "Aber es war kein Winterdienstfahrzeug zu sehen." Als Beispiel nennt sie die Parkstraße mit mehreren Arztpraxen: "Ich habe deshalb auch im Rathaus angerufen. Da kam nur genervt die Gegenfrage, ob ich wüsste, was das kostet." Eine andere Anruferin berichtet von widrigen Verhältnissen an der Körnerstraße. Vielfach sei es schwer, bei Schneebergen am Straßenrand die andere Fahrbahnseite zu Fuß zu erreichen. "Es gibt nicht nur Autos, sondern auch Fußgänger", sagt die Frau.

Räumen Haus- und Grundstücksbesitzer den Gehweg an ihrem Grundstück nicht, schreibt die Stadt die Eigentümer an und setzt ihnen eine Frist. Falls sich nach Ablauf der Frist nichts tut, werden die Eigentümer ermahnt. Danach droht ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit. Doch das kann dauern. "Der rechtliche Rahmen lässt nichts anderes zu", sagt Reuter. Meist sei der Schnee geschmolzen, bevor die Stadt durchgreifen kann.

Manchmal beruht das Ärgernis aber auch schlichtweg auf Abstimmungsproblemen. So zum Beispiel bei der Treppe an der Edeka-Filiale im Unicent, wie Stefanie Schmitt aus der Edeka-Zentrale in Rottendorf auf entsprechende Leserhinweise hin einräumt. "Wir entschuldigen uns für den Zustand und bedanken uns für die Information diesbezüglich", erklärt die Mitarbeiterin im Vorstandssekretariat. Es habe Missverständnisse bei der beauftragten Firma aus Chemnitz bezüglich der Zuständigkeit gegeben. Diese seien sofort mit dem Dienstleister geklärt worden: "Die Treppe wurde daraufhin unverzüglich gestreut und am Vormittag darauf vollumfänglich von Eis befreit."

Ein Ende des Schneefalls ist bisher nicht in Sicht. Heute soll Tief "Egon" für Neuschnee sorgen. Die Stadtverwaltung hat sich bereits darauf eingestellt. Sie setzt zudem darauf, dass die Bürger sich auf die Widrigkeiten einstellen. "Es ist Winter!", sagt Bürgermeister Reuter. Und Oberbürgermeister Sven Krüger ergänzt: "Der Winter gehört zum Erzgebirge dazu." (mit jan/fhob)