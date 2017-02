Stadt vertagt Entscheidung über Schullandheim in Gager

Für das Feriendomizil auf der Insel Rügen gibt es eine Kaufanfrage. Doch an dem Objekt hängen viele Erinnerungen.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 04.02.2017



Freiberg/Gager. Es ist 3445 Quadratmeter groß, in der Nähe des Ostseestrandes und laut Gutachten von 2012 rund 154.000 Euro wert - das ehemalige Schullandheim der Stadt Freiberg in Gager auf Rügen. Und nicht nur für SPD-Stadträtin Roswitha Beidatsch gehört das Areal zum "Tafelsilber" der mittelsächsischen Kreisstadt: "So ein Stück Land verkauft man nicht ohne Not."

Genau dafür aber hat Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend geworben. Das Objekt sei seit 2013 für 66 Jahre in Erbpacht an eine Betreiberin von der Insel Rügen vergeben, erläuterte der Vize-OB. Pro Jahr nehme die Stadt 6160 Euro Miete ein. Die Pächterin habe nun aber eine Kaufanfrage gestellt, weil sie in das Heim rund 100.000 Euro investieren wolle.

Das Objekt sei heruntergekommen und für Freiberger Kinder und Jugendliche nicht mehr attraktiv, argumentierte Reuter: "Die ganze Einrichtung hat den Charme der späten 1980er-Jahre." Ringsum sei nichts los, und "bloß an der Tischtennisplatte einen Ball hin- und herschieben zu können" reiche nicht mehr.

Laut Stadtverwaltung haben weder das Sachgebiet Jugend noch der Kinderschutzbund in Freiberg das Feriendomizil in den vergangenen beiden Jahren genutzt. Die lange Anreise sei zu kostspielig, hieß es, daher sollten auch künftig nähere Angebote genutzt werden.

Stadtrat Jürgen Bellmann (Fraktion FDP-Haus/Grund) sagte dagegen eine wachsende Nachfrage nach Quartieren an der Ostsee voraus: "Das Interesse an der Heimat steigt wieder." Er habe das Ferienlager mit aufgebaut und sehe keinen zwingenden Grund zu verkaufen.

Für Ruth Kretzer-Braun, die Chefin der Linksfraktion, ist die geplante Investition kein Argument. "Die Betreiberin kann auch als Erbbauberechtigte das Grundstück gestalten und für einen Kredit eine Grundschuld eintragen lassen. Das haben wir beim Regenbogenhaus genauso gemacht", sagte die Vorsitzende des Vereins, der das gleichnamige Inklusionshotel an der Brückenstraße in Freiberg betreibt.

Ihr Parteifreund Uwe Fankhänel hatte im Internet entdeckt, dass ein Einfamilienhaus mit 416 Quadratmetern Grundstück an der gleichen Straße in Gager für 550.000 Euro feilgeboten wird: "Als Bauland ist unser Grundstück Millionen wert." Baubürgermeister Reuter widersprach; beide Objekte seien nicht so einfach miteinander zu vergleichen.

Stadtrat Marko Winter (AfD) plädierte für einen Verkauf. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, so der 43-Jährige, Ferienanlagen zu betreiben. Auf Antrag von CDU-Fraktionschefin Annette Licht wurde die Entscheidung vertagt; über das Thema soll noch einmal intensiv beraten werden.