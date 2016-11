Ständchen zum Abschied der Kreis-Kulturchefin

erschienen am 25.11.2016



Freiberg. Mit einem Konzert von "Jugend-musiziert"-Bundespreisträgerin Sophie Fischer aus Bräunsdorf ist die langjährige Geschäftsführerin der Mittelsächsischen Kulturgesellschaft, Christine Klecker, auf der Kreistagssitzung am Freitag verabschiedet worden. Zugleich stellte sich ihre Nachfolgerin ab 1. September, Kathrin Hillig, vor. Unter dem Dach der Gesellschaft arbeiten Musik-, Volkshochschule, Museum Schloss Rochsburg sowie die Bibliotheken Rochlitz und Hainichen. Klecker war seit 1999 Chefin der Kultur-, zudem 15 Jahre Chefin der Theatergesellschaft. Landrat Matthias Damm (CDU) würdigte ihre Verdienste und ihre Beharrlichkeit: Kreativ, offen, leidenschaftlich, herzlich habe sie agiert und sei eine Instanz der Kultur in der Region. (hh/grit)