Stars lieben den Freiberger Christmarkt

Gemütlich, idyllisch, weihnachtlich - nicht nur die Bergstädter lieben den Markt. Auch die Band Keimzeit und Wincent Weiss.

erschienen am 20.12.2016



Für die Berliner Band Keimzeit ist es fast Tradition geworden, ihr Abschlusskonzert in Freiberg zu geben. Frontmann Norbert Leisegang rockte am Samstag mit seiner Band das "Tivoli". Das Fazit zur Tour, die ganze zwei Jahre und 100 Konzerte andauerte, fällt wie zu erwarten gut aus. Norbert Leisegang resümiert: "Aller Anfang war das von unserem Keyboarder Andreas Sperling produzierte Album. Dieses stieg zur Veröffentlichung im April 2015 auch direkt in die deutschen Album Charts ein und bereite damit der Tournee einen grandiosen Auftakt." Der trug sie zwei Jahre durch Hallen, Clubs und Open-Air-Veranstaltungen. Und am Ende immer wieder Freiberg. Leisegang: "Unsere Jahres- und Tourneeabschlusskonzerte finden nunmehr seit über 15 Jahren immer am letzten Samstag vor Weihnachten in Freiberg statt." Viel verbindet Keimzeit mit der Bergstadt.

In frühen Jahren gab die Band die Konzerte in der Mensa oder auch im Studentenclub, wie der Frontmann verrät. Aber da ist noch mehr und das hat nicht wenig mit dem Tivoli und Roland Säurich zu tun. Norbert Leisegang erinnert sich, wie die Beziehung zur Stadt intensiver wurde: "Roland hat mit uns einen Stadtrundgang und uns zum Beispiel mit der Terra mineralia, dem Café Momo und Hintergründen um Freiberg vertraut gemacht." Und dann sagt Leisegang etwas, das viele Freiberger verdammt gerne hören werden: "Die Stadt hat sich in den Jahren unserer Konzerte prächtig entwickelt. Heute sind wohl um die 6000 Studenten an der Bergakademie eingeschrieben, und der kulturelle Einfluss der jungen Menschen aus aller Welt ist deutlich zu spüren. Glückwunsch!" Und klar - dem Freiberg-Fan gefällt auch der Freiberger Christmarkt.

Der Rundgang über den Obermarkt ist für ihn Pflicht. Und Anlass, Freunde und langjährige Fans zu treffen. "Diese nutzen den Konzertbesuch auch ganz bewusst, um im Vorfeld erzgebirgische Weihnachtstradition erleben zu können. Manche unserer Freunde und Familienmitglieder wünschen sich immer ein Mitbringsel vom Freiberger Weihnachtsmarkt." Sie machen es sich schön besinnlich, genießen die Zeit in Freiberg. Doch wie sieht es aus mit den Gedanken an das kommende Jahr? Im Oktober und November hat die Truppe auf Malta ein neues Album aufgenommen. Es soll im April 2017 erscheinen und, wie der Frontmann verrät, "Albertine" heißen. Für die Freiberger gibt es dazu einen ganz besonderen Leckerbissen. "Dazu bringen wir für unsere treuen Fans in Freiberg eine neue Werkschau in Form einer Doppel-CD mit. Insgesamt über 140 Minuten Keimzeit aus allen Phasen der vergangenen 15 Jahren Keimzeit." Ob sich die Fans dann auch wieder auf einen Auftritt der Band bei den Sommernächten freuen können, ist noch nicht ganz klar. Norbert Leisegang drückt die Daumen.

Möglicherweise hat er auf dem Christmarkt auch Wincent Weiss getroffen. Als der 23-Jährige seinen Ohrwurm "Musik sein", der zurzeit im Radio rauf und runter läuft, am Freitagabend dort live zum Besten gab, flippten die Massen aus. Sie feierten den jungen Mann, der noch vor einem Jahr mit seiner warmen Stimme den Elif-Song "Unter meiner Haut" in der aufgepeppten Version des DJ-/Produzentenduos "Gestört aber Geil" populär machte.

Im dichten Gedränge vor der Bühne sangen vor allem seine weiblichen Fans lauthals mit dem einstigen Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" mit. Auf dem Obermarkt hatte Radio MDR Jump mit seiner Weihnachtstour Station gemacht und Wincent Weiss in diesem Jahr ausschließlich für den Auftritt in der Universitätsstadt als Spezialgast engagiert. "Freiberg war toll. Die Leute waren super drauf", war Wincent auf dem Rückweg nach Berlin angetan. "Der Weihnachtsmarkt war total gemütlich und wirklich schön." Nur blieb ihm keine Zeit, sich umzuschauen. Kaum von der Bühne musste er wieder los. Nach den sieben ausverkauften Konzerten seiner ersten Tournee, bei denen er mit Band bis zum Mittwoch Clubs zwischen Köln und Hamburg unsicher gemacht hatte, geht es für den jungen Chartstürmer straff weiter. Schon in der Nacht zum Sonntag saß er im Flieger nach Tokio. Bis kurz vorm Fest dreht er das Musikvideo für seine nächste Single. "Es wird eine Art Mini-Weltreise mit Rucksack", verrät er. "Die Single wird noch vor meiner neuen Konzert-Tour im März erscheinen."

Weihnachten ist der gebürtige Schleswig-Holsteiner wieder zurück in Deutschland. "Ich bin wie jedes Jahr bei meiner Familie und es gibt ein riesigen Festessen bei den Großeltern", erzählt der Eutiner, den es wegen seiner Musik nach Berlin verschlagen hat. "Silvester trete ich am Brandenburger Tor auf und werde dann auch dort mit ein paar Freunden ins Jahr 2017 rein feiern." (mit föd und emst)