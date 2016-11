Süßer die Glocken nie klingen

Monatelang schwieg das Spiel im Freiberger Rathausturm. Nun ertönt es wieder - und könnte demnächst deutlich mehr Melodien als das Steigerlied im Programm haben.

Von Wieland Josch

erschienen am 28.11.2016



Freiberg. Endlich klingen sie wieder, die zwölf Glocken aus Meißner Porzellan, die seit der 800-Jahr-Feier Freibergs 1986 im Rathausturm hängen und in der Vergangenheit zu festen Zeiten das Steigerlied spielten. Dass sie am vergangenen Samstag zum Stollenanschnitt auf dem Christmarkt wieder zu hören sein würden, war lange nicht ausgemacht. Im Sommer 2015 hatte ein Blitzeinschlag für das zwischenzeitliche Aus des Spiels gesorgt und die Stadt machte sich auf die Suche nach einer Firma, welche alles wieder reparieren sollte.

Fündig wurde man zunächst in den Niederlanden. Über ein Unternehmen in Dresden gelangte man an eine Firma in Amsterdam, bei der ein Mitarbeiter das Wissen und Können besaß, die anfallenden Arbeiten auszuführen. Man wollte vor allem die alte Anlage mit Knöpfchenarmatur und Relaisschaltung, die außer "Glück auf, der Steiger kommt" nichts anderes spielen konnte, gegen einen Computer eintauschen, der deutlich mehr Melodien auf dem Kasten hat. Mitte 2016 sollte alles abgeschlossen sein. Doch dazu kam es nicht.

"Der holländische Fachmann wurde leider über einen längeren Zeitraum krank und der Auftrag wurde zurückgegeben", sagt Andreas Schwinger vom Amt für Kultur-Stadt-Marketing. "Die Firma 'Glocken & Turmuhren Christian Beck' aus Kölleda reparierte schließlich das Werk, putzte die Glocken und installierte den neuen Glockenspielcomputer." Dieser trägt den Namen "Apollo III". Insgesamt kosteten die Arbeiten 6.500 Euro.

"Was die Lieder angeht verfügen wir nun über eine unendliche Vielfalt", sagt Andreas Schwinger. Mit einem angeschlossenen Keyboard ist es jetzt möglich, praktisch alles zu spielen, vom Weihnachtslied bis Heavy Metal - so man möchte.

Täglich um 11.15 Uhr und 16.15 Uhr ertönt nun künftig wieder das Steigerlied, und passend zum Advent sind "O Tannenbaum" und "O du fröhliche..." im Programm. Weitere Stücke werden folgen, müssen aber erst in den Computer gespeist werden. Was den Klang angeht, den die ebenfalls aus Meißner Porzellan gefertigten Anschläge an den Glocken erzeugen, so zeigt sich Andreas Schwinger teilweise zufrieden. "Er ist im tiefen Bereich sehr gut", sagt er. "Im hohen sollte man es aber noch einmal überprüfen." Bleibe eine Mechanik ein Jahr ungenutzt, werde sie nun mal nicht besser, fügt er noch an.