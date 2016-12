Tabu: Tiere unterm Tannenbaum

So mancher möchte zu Weihnachten ein Haustier verschenken. Im Tierheim Freiberg gibt das Team kurz vor Weihnachten aber kein Tier mehr ab. Warum nicht?

Von Ricarda Terjung

erschienen am 12.12.2016



Freiberg. Hunde, Katzen, Kaninchen: Im Tierheim Albert Schweitzer in Freiberg warten derzeit rund 40 Tiere auf ein neues Zuhause. "Am beliebtesten sind kleine Katzen", sagt die stellvertretende Leiterin Heike Wolff. Die älteren Tiere hingegen seien deutlich schwieriger zu vermitteln. "Sie sind nicht mehr so schnuckelig wie ganz junge Tiere", sagt Wolff. "Und nicht alle erwachsenen Tiere sind anschmiegsam." Jedes habe seine Erfahrungen gemacht, und die seien nicht immer gut. Nicht zuletzt seien viele ältere Tiere körperlich nicht ganz fit, manche richtig krank.

Der Tierschutzverein Freiberg betreibt die Einrichtung, die Fundtiere aus Burgstädt, Flöha, Bobritzsch und weiteren Orten aufnimmt. Thomas Weigel, der Schatzmeister des Vereins, sagt: "Viele Menschen kommen zu uns und haben eine ganz klare Vorstellung davon, was für ein Tier sie suchen." Sie hätten zum Beispiel eine bestimmte Farbe im Kopf, sagt Wolff, vielleicht sogar eine bestimmte Musterung des Fells, von der sie nicht abweichen. Manche suchten gar einen "Cäsar-Hund" oder eine "Whiskas-Katze". "Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie am Ende ohne ein Tier wieder wegfahren und nie wiederkommen."

Dabei wäre es doch viel schlauer, einfach darauf zu achten, welches Wesen die Tiere haben und ob das zur eigenen Lebensweise passe, findet die 51-Jährige. "Manche Katzen bieten sich dem Besucher geradezu an. Da sollten die Leute überlegen, ob diese Katze nicht genau die richtige für sie wäre." Zudem sollten Menschen auf der Suche nach einem Haustier überlegen, ob sie wirklich ein verspieltes Jungtier möchten, das viel Energie hat, sagt Weigel. "Kleine Katzen hängen schnell am Vorhang, hüpfen auch mal auf das Sofa und zerkratzen die Tapete", so der Freiberger. Sie müssten eben erst noch erzogen werden. Ältere Tiere hingegen seien in der Regel wesentlich ruhiger. Doch jedes habe seine eigene Persönlichkeit.

"Ein Tier ist nicht wie ein neuer Fernseher, der sofort funktioniert und den man einfach so umtauscht, wenn man ihn doch nicht mehr haben möchte", so der 47-Jährige. "Und es ist erst recht nichts, was ich als Geschenk unter den Tannenbaum legen kann." Schließlich müssten der potenzielle Besitzer und das Tier einander erst kennenlernen können, bevor eine Entscheidung falle. "Deshalb geben wir vom 21. Dezember bis nach den Feiertagen aus Prinzip kein Tier an neue Besitzer ab", so Wolff. Beide wünschen sich, dass die Menschen auf der Suche nach einem Haustier auch für die älteren und kranken Tiere ein Auge haben. Wie für Marianne. Die Katze ist etwa zwei bis drei Jahre alt, schätzt Wolff. "Eine Frau hat sie Ende November mit einem Kieferbruch in Burgstädt gefunden." Es sei gut möglich, dass Marianne angefahren worden sei. Tagelang hätten sie und ihre Kollegen die abgemagerte Katze mittels einer Spritze mit einer speziellen Flüssignahrung ernährt. Inzwischen fresse Marianne aber wieder gut. Es fehle nur noch ein tierlieber Mensch, der sie bei sich aufnimmt.