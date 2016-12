Tage des Turmhofkinos sind gezählt

erschienen am 01.12.2016



Freiberg. Das Freiberger Turmhofkino wird abgerissen. Das hat Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) nach eigenen Angaben per Eilbeschluss festgelegt. Ein Standsicherheitsgutachten zwinge die Stadt zum sofortigen Handeln. Am Montag soll der Abriss beginnen, die Chemnitzer Straße ist bereits teilweise gesperrt. "Die Straße wird während der Arbeiten aber beidseitig befahrbar bleiben", so Baubürgermeister Holger Reuter. Wenn alles gut laufe, könnten die Arbeiten noch dieses Jahr beendet werden. Das Kino wird schon lange nicht mehr genutzt, das Gebäude steht seit Jahrzehnten leer. (rict)