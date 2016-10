Technikum dank Modernisierung jetzt ohne Sauna-Atmosphäre

An der Bergakademie sind gestern die Gießereihallen nach ihrer Sanierung eingeweiht worden. Bei dem Festakt wurden Erinnerungen an hitzige Zeiten wach.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 28.10.2016



Freiberg. Zum Auftakt des diesjährigen Ledebur-Kolloquiums an der TU Bergakademie gab es gestern wieder etwas zu feiern: Nach umfangreicher Sanierung wurden die Gießereihallen der Freiberger Uni an der Cottastraße eingeweiht. Bereits im vergangenen Jahr hatte das internationale Treffen von Gießereifachleuten das Podium für einen Festakt geboten - damals war gleich nebenan das Roboterlernzentrum eröffnet worden.

Für das Kolloquium im nächsten Jahr dürfte es jedoch schwer werden, einen ähnlichen Anlass zu finden. Denn wie Jens Then als stellvertretender Kanzler der TU Bergakademie gestern sagte, ist das Gießerei-Institut jetzt "durchsaniert". Dabei verwies Then, der auch das Bau- dezernat der TU leitet, auf den Neubau am Haus Formgebung: "Insgesamt sind in den vergangenen drei, vier Jahren hier rund 7 Millionen Euro investiert worden."

Das sanierte und mit neuen Anlagen ausgestattete Technikum biete Mitarbeitern und Studenten beste Arbeitsbedingungen und entspreche den Anforderungen an moderne und praxisorientierte Lehre und Forschung in vollem Maße, so Then weiter. Dabei sei der Zeit- und Kostenplan eingehalten worden: "Das ist heutzutage etwas Besonderes - gerade im universitären Hochbau."

Als er im August 2014 die Leitung des Gießerei-Instituts übernommen habe, erinnerte sich Professor Gotthard Wolf, habe es eine "offene Flanke" gegeben: "Die Versuchshalle hatte noch den Charme der 60er-Jahre." Das Institut war 1952 etabliert worden und acht Jahre später den Hallenneubau an der Cottastraße erhalten. Spätere Umbauten erschwerten die Lüftung: "Wenn im Sommer geschmolzen wurde, glich das hier einer finnischen Sauna." Zudem seien Stäube durch die Luft geschwirrt, während nebenan hochempfindliche Vakuumpumpen liefen.

Um das alles zu ändern, hat der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nach eigenen Angaben seit Januar 2016 rund 900.000 Euro investiert. Beide Gießereihallen verfügen nun über eine moderne Be- und Entlüftungsanlage. Dank der Schichtlüftung herrscht im Arbeitsbereich der Mitarbeiter beständig frische Luft. Zudem wurden die Böden, die komplette Elektrik sowie die Druckluftringleitung und die Heizung erneuert. In der großen Halle wurden die klassischen Gießereianlagen, die Ausstattung für die Herstellung von Formen und Kernen sowie der komplette Schmelzbetrieb zusammengefasst. Dazu gehören nach Angaben der TU unter anderem eine der modernsten Formanlagen sowie eine Niederdruck-Gießanlage.

Die kleine Halle beherbergt jetzt die High-Tech-Anlagen, wie etwa eine Vakuum-Schmelzanlage und besagtes Roboterlernzentrum. "Durch die neuen Anlagen können wir unsere Lehre zukünftig noch praxisorientierter anbieten und erschließen gleichzeitig weitere Möglichkeiten für Forschungsprojekte", erklärte Institutsdirektor Wolf.