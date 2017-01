Technischer Defekt löst Feueralarm an Bergakademie aus

erschienen am 12.01.2017



Freiberg. Ein technischer Defekt an einer Vakuumpumpe hat am Donnerstag kurz vor 16 Uhr im Werner-Bau am Institut für Mineralogie der TU Bergakademie Feueralarm ausgelöst. "Es wurde niemand verletzt und es entstand nur geringer Sachschaden", teilte Luisa Rischer von der Pressestelle der Uni mit. Die Studierenden und Mitarbeiter hätten zügig und organisiert das Gebäude verlassen. "Die unverzüglich angerückte Feuerwehr stellte eine Rauchentwicklung fest, beseitigte diese und schaltete den Alarm aus", berichtete Rischer. Anschließend hätten die Studenten und Mitarbeiter die Räume wieder betreten und weiterarbeiten können. (fp)