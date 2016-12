Theater, Jazztage, Müllerhof - Kulturraum verteilt die Millionen

Mit 19 Millionen Euro unterstützen Freistaat, Erzgebirgskreis und Kreis Mittelsachsen die hiesigen Kunst-Institutionen. Darunter finden sich nicht nur Leuchttürme.

Von Matthias Behrend

erschienen am 06.12.2016



Freiberg. Mit dem Haushaltsbeschluss im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen haben die Träger von kulturellen Projekten und Einrichtungen Planungssicherheit. "Es gibt 2017 keine Abstriche zur Förderung in diesem Jahr", formuliert Kultursekretär Wolfgang Kalus die gute Nachricht. Die Gesamtfördersummer beträgt erneut knapp 19 Millionen Euro. Kalus, seit 1994 Kultursekretär und damit der dienstälteste im Freistaat, lobt das Engagement der beiden Landkreise, die 3,9 Millionen Euro (Mittelsachsen) und 4,1Millionen Euro (Erzgebirgskreis) beisteuern. "Wir müssen nicht jammern", sagt Kalus. "Aber wir dürfen uns nicht zufrieden geben." Er meint damit den Freistaat Sachsen, von dem der Sekretär angesichts der guten Haushaltlage und millionenschwerer Mehreinnahmen eine angemessene - sprich: höhere Beteiligung an der Kulturraumförderung erwartet.

Die Leuchttürme: Größte Nutznießer der regionalen Kulturförderung sind mit jeweils 6 Millionen Euro die beiden Theater- und Orchestergesellschaften in Freiberg/Döbeln und in Annaberg. Zwei Bühnensparten und ein Orchester garantieren künstlerische Vielfalt. "Unsere Theater sind gut ausfinanziert", sagt Wolfgang Kalus. Der Kultursekretär lobt dabei vor allem die beiden Landräte, die sich zu ihren Theatern bekennen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie das Theater Plauen-Zwickau im benachbarten Kulturraum Vogtland-Zwickau zeigt. Dort lehnen die Landkreise eine Beteiligung an der Theaterfinanzierung ab. Kulturelle Leuchttürme im größten sächsischen Kulturraum sind mit sechsstelligen Fördersummen die beiden Kreismusikschulen, der Kultur-Eigenbetrieb des Erzgebirgskreises mit verschiedenen Einrichtungen, das Bergbaumuseum in Oelsnitz oder der Mittelsächsische Kultursommer, der Wolfgang Kalus zufolge einen wichtigen Beitrag für eine mittelsächsische Identität leistet.

Die Vielfalt: Der Kulturraum fördert vorrangig regional bedeutsame Kultur. Die Anzahl von 191 geförderten Einrichtungen oder Projekten verspricht aber neben der Spitzenförderung gleichermaßen Vielfalt. Darunter sind Museen, Bibliotheken, Tierparks, Kirchenmusik, Heimat- und Brauchtumspflege oder Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum. Beispiele für die Klein-Aber-Fein-Förderung kann Kalus nennen: Der Klang-Licht-Zauber in Mittweida zum Beispiel mit der neuen Spielstätte am Technikum, die Augustusburger Choryfeen - ein Frauenchor, der 2017 sein 30-jähriges Bestehen feiert, was der Kulturraum mit 1000 Euro fördert. Der Miniaturpark Klein-Erzgebirge gehört dazu. Der Trägerverein kann auch im nächsten Jahr mit der Förderung von 30.000 Euro rechnen. Die Freiberger Jazztage, die 2017 zum 43. Mal stattfinden und zu den ältesten Veranstaltungen dieses Genres in Deutschland gehören, sind für Kalus ebenso unverzichtbar für die Kultur-Region.

Die Soziokultur: Soziokulturelle Initiativen nehmen in der Förderung eine Sonderrolle ein. Mit 390.000 Euro und einem eigens zugeschnittenen Projekt wird der Kulturraum von 2017 bis 2019 Personalkosten soziokultureller Einrichtungen fördern. Von einer speziellen Förderung profitieren die "Alte Brauerei" in Annaberg-Buchholz, das "Treibhaus" in Döbeln und der "Müllerhof" in Mittweida - insgesamt knapp 162.000 Euro. "Die Kultur-Akteure leisten politische Arbeit, vor allem auch die Soziokultur", sagt Kultur-Mann Kalus. Er mag den Begriff Kultur nicht allein auf den Faktor Unterhaltung reduzieren. "Kultur ist immer auch Bildung", sagt er. "Ein Gegengewicht zum Halli Galli."