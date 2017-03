Theater: Spielplanänderungen in Freiberg

erschienen am 09.03.2017



Freiberg. Drei in den Monatsplänen des Freiberger Theaters angekündigte Vorstellungen am Wochenende entfallen aufgrund aktueller und zurückliegender Erkrankungen im Ensemble.

Wie das Theater mitteilte, sind Shakespeares "Hamlet" am Samstag und das "Tanzcafé" am Sonntag betroffen. Die Premiere "Der Kredit" in der Bühne in der Borngasse (BiB) wurde vom Freitag (10. März) auf den 9. April verschoben. Am Sonntag, 19 Uhr steht statt der ursprünglich geplanten Vorstellung "Die Firma dankt" eine Revue mit Schlagern der 20er- und 30er-Jahre mit dem Titel "Ich bring Dich um die Ecke - zum Autobus" auf dem Spielplan. Für diese Vorstellung der bislang immer ausverkauften Inszenierung sind noch Karten erhältlich, wie es hieß. (röpf)