Tierrechtsorganisation Peta kritisiert Katzenwiegen in Voigtsdorf

erschienen am 29.11.2016



Dorfchemnitz. Mit Kritik hat die Tierrechtsorganisation Peta auf das am vergangenen Wochenende im Dorfchemnitzer Ortsteil Voigtsdorf durchgeführte Katzenwiegen reagiert. Anhand der Gewichtsannahme der Katze stellen die Organisatoren eigenen Angaben nach seit 2014 fest, wie hart der kommende Winter tatsächlich wird. "Wir sind bestürzt darüber, dass die Voigtsdorfer die bedenkliche Tradition aus Pennsylvania nachahmen, bei dem ein müdes Murmeltier alljährlich aus dem Winterschlaf gerissen wird. Was in Voigtsdorf der allgemeinen Volksbelustigung dienen soll, bedeutet für den Kater großen Stress. Das Tier wird vor einer johlenden Menschenmasse in die Luft gehoben, um anschließend auf der Waage zu landen", sagte Dörte Röhl, Tierärztin und Fachreferentin für Tierische Mitbewohner bei Peta. "Wir fordern ein Ende dieser überflüssigen Veranstaltung - keine Katze darf ausgenutzt werden, um menschliche Vergnügungssucht zu befriedigen."

Initiator Jens Lommatzsch sieht das anders. "Erstens ist das Tier meine Hauskatze, zweitens ist die Katze freiwillig dabei. Sie bekommt auch keine Medikamente vorher." Würde das Tier unruhig herumspringen, sei für den Erzgebirger die Peta-Kritik durchaus nachvollziehbar. Aber das Gegenteil sei der Fall. Die Katze würde sich in ihrem gewohnten Umfeld bewegen. "Die Katze liegt gemütlich während des Wiegens auf ihrem Lieblingshandtuch, von Stress keine Spur", sagte Lommatzsch, dem beim Aufräumen seines Dachbodens verschiedene Aufzeichnungen in die Hände gefallen seien. Darunter ein Foto, das vermutlich aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts stammt und einige Voigtsdorfer beim Wiegen der Katze zeigt. Das sei die Geburtsstunde des Katzenwiegens in Voigtsdorf gewesen. (jwa)