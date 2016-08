TÃ¶dlicher Unfall: Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe

Tödlicher Unfall: Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe

erschienen am 30.08.2016



Niederbobritzsch. Im Berufungsverfahren am Landgericht Chemnitz gegen einen 32-jährigen Mann aus Bobritzsch-Hilbersdorf hat Oberstaatsanwalt Eberhard Dietrich in seinem Abschlussplädoyer eine Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten gefordert. Der Angeklagte hatte im Dezember 2014 unter massivem Alkoholeinfluss (2,8 Promille) nach einer Weihnachtsfeier in Niederbobritzsch einen 54-jährigen Feuerwehrmann überfahren. Das Unfallopfer verstarb wenige Tage später an den Folgen seiner schweren Kopfverletzung.

Die Verteidigung hat das Strafmaß beantragt, das im Urteil vom Amtsgericht Freiberg in erster Instanz erging: eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und 10 Monaten. Der Vorsitzende Richter Dirk-Eberhard Kirst, Vizepräsident des Landgerichtes Chemnitz, wird das Urteil in Kürze verkünden. (vt)