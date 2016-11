Tops und Flops jenseits der Bergstadt

Das Leben in den kleinen Orten rund um Freiberg scheint den meisten Einwohnern lebenswert. Das legen die Ergebnisse einer nicht repräsentativen Befragung der "Freien Presse" nahe. Die Antworten demonstrieren aber auch deutlich: Längst nicht mehr alle Bedürfnisse können vor Ort befriedigt werden.

Von Frank Hommel

erschienen am 19.11.2016



Freiberg. Ja, es lässt sich leben in den kleinen Ortschaften von Oberschöna bis Hetzdorf, von Siebenlehn bis Weißenborn, von Hirschfeld bis Oberbobritzsch. So lassen sich die Antworten zusammenfassen, die die Einwohner der Orte auf die - nicht repräsentative - Umfrage "Wie lebt es sich im Freiberger Umland" gegeben haben.

Zum Freiberger Umland, im Großen und Ganzen dem Kreis Freiberg zu DDR-Zeiten, zählen in dieser Umfrage die Stadt Großschirma sowie die Gemeinden Reinsberg, Halsbrücke, Bobritzsch-Hilbersdorf, Weißenborn sowie Oberschöna - jeweils mit allen Ortsteilen. 8 Prozent der Teilnehmer der Umfrage benoten die Lebensqualität in all diesen Orten mit einer glatten Eins. Und 48 Prozent geben der Lebensqualität die Note "2", also gut. Mit 26Prozent bewerten noch mehr als ein Viertel der Teilnehmer die Lebensqualität als befriedigend, also mit der Note 3. Nur 8 beziehungsweise 1 Prozent der Antwortenden geben der Lebensqualität die Noten 4 oder 5. 10 Prozent der Befragten machen keine Angabe.

Die "Freie Presse" stellt vor, bei welchen Themen die Einwohner besonderen Nachholbedarf sehen - und bei welchen nicht.

Kinder- und Familienfreundlichkeit: Bei diesem Thema hat Kommunalpolitik ihre Hausaufgaben gemacht. Das finden jedenfalls viele Teilnehmer der Umfrage. Mehr als 60 Prozent von ihnen bewerten das Angebot an Betreuungsplätzen in Kitas und Horten mit gut oder sehr gut. Ein Ergebnis, das zeigt, dass die Investitionen der Kommunen - zuletzt hat beispielsweise Großschirma die Kita in Reichenbach sanieren lassen - honoriert werden. Auch die Öffnungszeiten in den Einrichtungen kommen gut weg. Das verwundert nicht: In Oberschöna beispielsweise hatte sich der Gemeinderat zu Jahresbeginn mit dem Thema beschäftigt und war zu dem Ergebnis gekommen, dass längere Öffnungszeiten nicht nötig seien. Etwas kritischer sehen die Umländer Anzahl und Zustand ihrer Spielplätze: Jeder fünfte Umfrageteilnehmer gibt dabei nur die Note vier oder fünf.

Freizeitmöglichkeiten: Bei diesem Thema geht die Tendenz eher in negative Richtung. So bewerten mehr als die Hälfte der Teilnehmer die Angebote für Gastronomie in ihrem Ort mit überwiegend schlecht. Ähnlich schneiden Freizeitangebote für Familien und junge Menschen ab. Und auch das Angebot für Senioren stößt nicht auf ungeteilte Gegenliebe. 31 Prozent finden das überwiegend gut, aber 33 Prozent überwiegend schlecht. Und auch der Zustand der Rad- und Wanderwege lässt für viele Umfrageteilnehmer zu wünschen übrig.

Handel und Versorgung: 43 Prozent der Teilnehmer geben der Versorgungslage mit Waren des täglichen Bedarfs die Note 4 oder 5, nur 40 Prozent die Note 1 oder 2. Erklärungen dafür findet man. So ist beispielsweise in Halsbrücke die Suche nach einem neuen Supermarktbetreiber noch nicht geglückt. Viele Menschen befürworten in der Umfrage auch alternative Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker- oder Fleischerwagen. Immerhin: Die Erreichbarkeit des nächsten Supermarkts scheint für die Mehrheit der Umlandbewohner wenigstens befriedigend zu sein.

Verkehr: Mit dem Verkehrsangebot ist das Umland zufrieden. Bei Bus- und Bahnverbindungen überwiegt außer abends oder an Feiertagen das positive Echo, die Anbindung an überregionale Straßen scheint in Ordnung. Die Ortsumgehung Freiberg wird in den freien Wortmeldungen weitgehend befürwortet.

Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit: Auf dem Land ist das Leben noch in Ordnung. Beim Thema Sicherheit antwortet kaum jemand mit der Note 4 oder 5. In Freiberg war dieses Votum im Frühjahr deutlich schlechter ausgefallen. Auch die Sauberkeit kommt auf dem Land besser weg als in der Stadt.

Gesundheit: Keinen Unterschied zu Freiberg gibt es im Umland bei der Wartezeit auf einen Arzttermin. Deutlich mehr Umfrageteilnehmer sehen die Situation überwiegend schlecht, nämlich 43 Prozent. Überwiegend gut empfinden sie lediglich 23 Prozent, für 30 Prozent ist die Wartezeit befriedigend. Was die Hausärzte und die nötigen Fachärzte betrifft, fällen die Umländer ein besseres Urteil. Das mag auch daran liegen, dass Freiberg um die Ecke liegt.

Arbeitsumfeld: Beim Thema Arbeitsumfeld überwiegt das positive Echo. So bewerten mehr Teilnehmer das Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen in der Umgebung als überwiegend gut. Ähnlich fällt das Echo aus, wenn es um die Familienfreundlichkeit der Arbeitgeber geht.