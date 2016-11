Tourismus-Information soll weg vom Bäckerei-Stil

Im Mai soll die neue Anlaufstelle für Bergstadt-Besucher im Silbermannhaus eröffnen. Das Rathaus hat erstmals seine Pläne vorgestellt - und Kritik im Stadtrat erhalten.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 09.11.2016



Freiberg. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) stapelt nicht tief, wenn er über die neue Tourismus-Information am Schlossplatz redet, die im Mai 2017 aufmachen soll. Nichts weniger als einen "Quantensprung im Tourismus" verspricht das Stadtoberhaupt. Die neue Zentrale im Silbermannhaus, in der Besucher nicht nur alles wichtige über den Besuch in der Bergstadt erfahren sollen, sondern in dem auch das Theater eine Ticketkasse unterhalten und in der sich die Silbermanngesellschaft präsentieren wird, ist für Krüger ein zentraler Schritt.

Freiberg soll mit der neuen Zentrale ein frischeres, zeitgemäßeres Image erhalten. Das, so hofft die Verwaltung, könne sich positiv auf die Gästezahlen in der Stadt auswirken. Wesentliche Steigerungen der Tourismuszahlen seien in den kommenden Jahren "bei Beibehaltung der bestehenden Standards ... nicht zu erwarten", argumentiert das Rathaus. "Um dem entgegenzuwirken, ist es zwingend erforderlich, die Rahmenbedingungen im Informationsbereich und bei der Beratung für Besucher unserer Stadt ... zu verbessern und optimieren." Die neuen Entwürfe heben sich so deutlich von der bestehenden Situation an der Burgstraße ab, die die Stadtverwaltung mit "Bäckerei-Stil" zusammenfasst.

Im Erdgeschoss des Silbermannhauses soll ein großzügig geschnittener, offener Bereich entstehen. Gleich nach dem Eingang wird ein Monitor Impressionen aus der Bergstadt zeigen, zugleich gibt es hier erste Informationsmaterialien. Dann geht es in einen großen Raum, in dem die Mitarbeiter der Tourist-Information an einer Theke für Beratungen bereitstehen. In der Flucht, eine Theke weiter, wird das Theater Tickets verkaufen. Falls dessen Mitarbeiter frei haben, werden die Kollegen aus der Tourist-Information einspringen. Im hinteren Bereich des Raumes gibt es zudem eine Kinderecke und zusätzliche Möglichkeiten für Einzelberatungen.

Die Stadt plant zudem, den Eingangsbereich der neuen Information rund um die Uhr zugänglich zu machen. Per EC-Karte sollen sich Besucher Zugang verschaffen können, um sich auch außerhalb der Öffnungszeiten Info-Material aussuchen zu können.

Mit Kosten von rund 71.100 Euro pro Jahr rechnet die Verwaltung. Dazu zählen Betriebskosten und auch die Miete. Die Stadt wird das Silbermannhaus schließlich nicht kaufen. Es bleibt in Besitz der stadteigenen Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG), die auch den Umbau organisiert. Die Stadt selbst bezahlt nur die neue Inneneinrichtung für rund 90.000 Euro, wovon aber 85 Prozent über Fördermittel bestritten werden.

Der Stadtrat hat diesen Plänen am Donnerstag grundsätzlich zugestimmt. Touristinformation und auch das Amt für Kultur-Stadt-Marketing, das für Tourismusfragen verantwortlich ist, können nun ins Silbermannhaus ziehen.

Details zu den geplanten Räumlichkeiten wollte die Mehrzahl der Stadträte aber nicht erfahren. Sie versagten der Innenarchitektin, die von der Stadt mit den Planungen betraut wurde, das Rederecht im Gremium. Linken-Stadträtin Jana Pinka bemängelte zudem, dass die oberen Geschosse des Silbermannhauses, in denen das Amt einziehen wird und die nicht für den Publikumsverkehr vorgesehen sind, nicht barrierefrei sind. Dies ist nur für das Erdgeschoss vorgesehen.

Die Stadtverwaltung will nun prüfen, ob ein Fahrstuhl gebaut werden kann. Oberbürgermeister Krüger reagierte enttäuscht auf die Kritik: "Ich finde es bedauerlich, dass wir immer das Haar in der Suppe suchen."