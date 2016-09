Tourismus: Rund 90.000 Ãœbernachtungen

Tourismus: Rund 90.000 Übernachtungen

erschienen am 05.09.2016



Freiberg . Von knapp drei Millionen Touristen, die im Erzgebirge im vergangenen Jahr übernachtet haben, sind knapp 86.000 in Freiberg abgestiegen. Dies geht aus Zahlen des Tourismusverbandes Erzgebirge vor, die Geschäftsführerin Veronika Hiebl im Freiberger Stadtrat vorstellte. Das Gros der Gäste seien aber nach wie vor Tagestouristen. "Auf einen Übernachtungsgast kommen 2,8 Tagestouristen", sagte sie. Durchschnittlich ließe ein Tagestourist 23 Euro pro Tag in Freiberg. Hiebl lobte die "enge Zusammenarbeit" mit der Universitätsstadt. Sachsenweit liegt das Erzgebirge bei den Tourismuszahlen vorn: Nur Dresden zählte mit knapp 4,5 Millionen mehr Übernachtungen im Jahr 2015. An dritter Stelle folgt die Stadt Leipzig mit rund 2,8 Millionen. (kok)