Träger für Asyl-Servicestelle in Freiberg gesucht

erschienen am 11.11.2016



Freiberg. Für den Aufbau einer Asyl-Servicestelle sucht der Landkreis Mittelsachsen einen Träger. Die Anlaufstelle ist für Sprach- und Integrationsmittler und Dolmetscherdienste in den Gemeinden gedacht. Anwärter mit Erfahrungen im Bereich Asyl können ihr Interesse an dieser Aufgabe bis zum 9. Dezember bekunden. "Die Servicestelle wird ein wichtiger Netzwerkpartner beziehungsweise Dienstleister für Kommunen oder Institutionen", erklärt der Leiter der Stabsstelle Asyl, Dieter Steinert. Gefördert werden zunächst im Jahr 2017 1,5 Vollzeitstellen sowie Sachkosten.

Für Steinert ist es wichtig, dass auch in den kommenden Jahren die Zuwendung weiter gewährt wird. "Unser Ziel ist, dass diese Stelle nachhaltige Strukturen schafft und wir alle länger davon profitieren - sowohl Asylsuchende beziehungsweise Flüchtlinge als auch Behörden und Einrichtungen", so Steinert. (hh)