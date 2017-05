Umgehungsstraße um Freiberg bleibt Hängepartie

08.05.2017



Freiberg (dpa/sn) - Der Bau der Ortsumgehung für die Stadt Freiberg bleibt eine Hängepartie. Wie die Landesdirektion Sachsen am Montag mitteilte, ist auch nach der dritten Planänderung nicht mit einem schnellen Beginn zu rechnen. Begründet wurde dies mit einer noch anhängigen Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes sowie mit der Möglichkeit, gegen die jüngsten Änderungen am Planfeststellungsbeschluss zu klagen.

Die am Montag veröffentlichten Änderungen für den Bau der insgesamt knapp 13,5 Kilometer langen Umgehungsstraße betreffen den Naturschutz. Entsprechend einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Juli 2011 wurde für die umzusiedelnden Zauneidechsen und Schlingnattern mehr Platz in den Ausweichgebieten geschaffen. Diese müssen vor dem Bau der Straße angelegt werden. Darüber hinaus sieht der veränderte Plan verbesserte Schutzmaßnahmen für Fledermäuse an den Brücken über das Münzbachtal und die Freiberger Mulde vor.

Die Landesdirektion Chemnitz hatte die Planfeststellun für die Umgehungsstraße am 24. Februar 2010 beschlossen. Nach einer Klage unter anderem des BUND hatte das Bundesverwaltungsgericht den Beschluss jedoch für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Eine bereits in Arbeit befindliche weitere Planänderung soll den Schutz von Fledermäusen im Hospitalwald umsetzen.