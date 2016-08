Umjubelte Schlagerlady im Gimmlitztal

Der Neuanfang für die Pension scheint gelungen. Der aufsehenerregende Kriminalfall bleibt zum Sommerfest außen vor.

Von Astrid Ring

erschienen am 29.08.2016



Gimmlitztal/Frauenstein. Es ist wie ein Fantreffen in großer Familie - der Samstagabend im Garten der Gimmlitztal-Pension, als Regina Thoss im Dämmerlicht das kleine Festzelt betritt. Die etwa 65 vorwiegend älteren Frauen und Männer jubeln ihr entgegen. Und schon hat die Schlagerlady des Ostens einen ihrer Ohrwürmer auf den Lippen, der Computer übernimmt die Rolle des Orchesters - begleitet das Halbplayback der inzwischen 70-Jährigen. Regina Thoss singt, plaudert, lacht, erzählt Witze und reißt eine knappe Stunde jeden mit. Viele im Festzelt, das zur guten Hälfte besetzt ist, sind textsicher und singen die Thoss-Hits mit. Ein bisschen steht die Zeit still an diesem lauen Abend.

So also sieht das erste Sommerfest der Weinputtenpension aus, das nicht nur Nachbarn und Anwohner der Region, sondern auch Dresdner und Brand-Erbisdorfer mit ihren Besuchern unter anderem aus Köln in jene Pension führte, die in der Vergangenheit durch die Medien ging. Nicht nur die Pension, das gesamte idyllische Gimmlitztal war im November 2013 europaweit in die Schlagzeilen geraten. Der damalige Pensionsbesitzer Detlev G., im Hauptberuf Beamter beim Landeskriminalamt, hatte in dem Haus eine Leiche zerstückelt und die Teile im Garten vergraben. Ob er den aus Hannover stammenden Mann damals auch tötete, darüber streiten heute noch die Gerichte. Im Frühjahr hatte der Bundesgerichtshof das Urteil wegen Mordes gegen G. aufgehoben. Im Oktober wird der spektakuläre Kriminalfall vor dem Dresdner Landgericht neu aufgerollt. G. sitzt seit 2013 in Untersuchungshaft, er hatte, nachdem der Fall aufgeflogen war, die Ermittler zu den Leichenteilen im Garten geführt.

Von dieser Vergangenheit ist am Samstag zum Sommerfest nichts zu spüren. Jens Braun, der neue Betreiber der Pension, mischt sich unter die Gäste, kündigt die Programmteile an und scheint zufrieden zu sein. "Es ist sehr schön, dass so viele gekommen sind, das Fest ist gelungen", schätzt der 52-Jährige ein, der zu einem Teil auch als Krankenpfleger arbeitet. Die Bierzeltatmosphäre herrscht schon seit Eröffnung des Festes, als Andrea-Berg-Double Mandy Schwarz in leuchtend rotem Corsagenkleid die Titel ihres Idols singt. Und auch die darauf folgenden Sketche des Leipziger Schauspielers Karl Karliczek und seiner Partnerin setzen die Kurzweil im Zelt fort. Es tut dem Fest keinen Abbruch, dass ein weiterer Stargast des Abends, Schlagersängerin Monika Herz, kurzfristig ihren Auftritt absagte, als sie von dem vergangenen Geschehen vor drei Jahren in der Pension erfuhr.

Für Regina Thoss kam das nicht infrage. "Das Tal ist wunderschön, ich habe keine Berührungsängste", sagt sie kurz vor ihrem Auftritt und erzählt. Nach ihrem Auftritt steht die 70-Jährige noch eine Zeit lang mitten unter den Tanzenden im Zelt des Pensionsgartens, als die Band G.Rockt härtere Töne anschlägt. Als sie sich schließlich verabschiedet, um in der Pension zu übernachten, hat die Rockband aus dem Gimmlitztal das Publikum in ihren Bann gezogen.