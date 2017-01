Unangenehmer Gast: Rentner entdecken Dieb im Schlafzimmer

Ein Einbrecher hat gestern in Kleinschirma sein Unwesen getrieben. Der Verdacht: Er hat das Haus zuvor ausgespäht.

Von Steffen Jankowski und Kai Kollenberg

erschienen am 10.01.2017



Kleinschirma. Dem Schwiegersohn ist noch immer der Ärger über die Dreistigkeit anzuhören, als er eine knappe Stunde nach dem Vorfall über die Tat spricht. Seine Schwiegereltern waren in ihrer Wohnung an der Freiberger Straße in Kleinschirma bestohlen worden. Der Dieb drang in die Räume ein, obwohl das betagte Paar sich in seinen vier Wänden aufhielt.

"Ich war mit meiner Frau gegen 9.15 Uhr zum Einkaufen gefahren", erzählt der Schwiegersohn, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er wohnt mit seiner Frau im ersten Geschoss des Wohnhauses in dem Ortsteil von Oberschöna, seine Schwiegereltern leben im Erdgeschoss. "Wir waren eine halbe Stunde später wieder da." Als seine Frau den Einkauf ins Haus bringen wollte, sei plötzlich ein wildfremder Mann aus der Wohnung seiner Schwiegereltern gestürzt. Er habe "Nudel kaufen" gesagt und sei losgerannt.

Der Dieb - so rekonstruiert es die Familie - ist irgendwie, während die Tochter der Senioren mit ihrem Mann unterwegs war, ins Haus gelangt und ins Schlafzimmer der Senioren gegangen. Warum der Hund nicht anschlug, kann sich der Schwiegersohn nicht erklären. Seine Schwiegereltern hätten zunächst nichts bemerkt. Dann sei seiner Schwiegermutter jedoch aufgefallen, dass irgendjemand im Schlafzimmer sein musste. Als sie nachsehen wollte, sprang der Unbekannte hervor, stieß sie zu Boden und rannte hinaus. Er hatte bereits das Zimmer durchsucht und Bargeld erbeutet.

Die Familie versuchte noch, den Flüchtenden zu stellen. Aber ohne Erfolg. "Er muss uns richtig ausgespäht haben", sagt der Schwiegersohn. Ansonsten hätte der Täter nicht wissen können, so sein Argument, dass sich nur die beiden Rentner im Haus befanden. Er kann nur darüber staunen, wie skrupellos der Eindringling war: "Das Risiko war hoch."

Die Tat kommt zu einem Zeitpunkt, als die Anzahl der Einbrüche in Kleinschirma zurückgegangen war. Im Sommer hatten sich Einbrüche in Oberschöna spürbar gemehrt. Die Stadt Freiberg hatte deswegen sogar kollegiale Hilfe geleistet. Der Stadtordnungsdienst der Bergstadt patrouillierte auch durch einen Ortsteil der Nachbarkommune, um Kriminelle abzuschrecken. Doch eine generelle Ausweitung des Stadtordnungsdienstes über Freiberg hinaus war zwischen der Bergstadt und den Umlandgemeinden danach kein Thema mehr. Dies hatte Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) erst jüngst bestätigt.

Auch Oberschönas Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU) wurde gestern überrascht von dem Vorkommnis. Der Einsatz des Freiberger Stadtordnungsdienstes habe zu einer deutlichen Verbesserung der Sicherheitslage geführt. "Es hatte eine Häufung von Einbrüchen gegeben. Aber seit die Stadtpatrouille bei uns mit auf Streife ist, habe ich von keinem weiteren Vorfall Kenntnis erhalten."

Der Rathauschef verweist auch darauf, dass es in der Gemeinde einen Bürgerpolizisten gibt. Der Betreuungsbereich von Andreas Lindner umfasse Oberschöna und die Stadt Oederan mit den Ortsteilen, informiert dazu die Polizeidirektion Chemnitz. Der Polizeihauptmeister habe seinen Dienstsitz im Polizeistandort Brand-Erbisdorf und halte jeden dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Rathaus Oberschöna eine Sprechstunde ab. In der Oederaner Stadtverwaltung ist er nach telefonischer Vereinbarung dienstags anzutreffen.