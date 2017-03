Unbekannte legen Schottersteine auf Gleise - Zeugen gesucht

erschienen am 06.03.2017



Freiberg/Kleinschirma. Unbekannte haben am Samstagabend auf der Strecke Dresden-Werdau im Bereich Freiberg/Kleinschirma offenbar mehrere Schottersteine auf die Gleise beider Fahrtrichtungen gelegt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten zwei Fahrzeuge der Mitteldeutschen Regiobahn die Hindernisse überfahren. Zu Personenschäden kam es nicht.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnten vor Ort niemanden stellen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden, Telefon 0371 4615105. (fp)