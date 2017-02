Unbekannte zünden Container an

erschienen am 11.02.2017



Freiberg. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag zwei Container in Freiberg angezündet. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 22.30 Uhr auf der Friedeburger Straße ein Papiercontainer vollständig durch ein Feuer zerstört. Zudem wurde ein weiterer Müllbehälter durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Zweieinhalb Stunden später wurde der Brand eines zweiten Papiercontainers an der Arthur-Schulz-Straße gemeldet. Auch hier hatten die Flammen auf ein weiteres Müllbehältnis übergegriffen. Auch ein parkender VW sowie die Wand eines Parkhauses wurden erheblich beschädigt. Zur Schadenshöhe liegen in diesem Fall noch keine Zahlen vor. (fp)