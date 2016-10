Unbekannter bedroht FahrgÃ¤ste mit Messer

Unbekannter bedroht Fahrgäste mit Messer

erschienen am 10.10.2016



Freiberg. Ein Mann soll am Sonntagnachmittag in einem Zug auf der Strecke von Dresden nach Hof andere Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben. Das teilte die Bundespolizei mit und berief sich dabei auf Aussagen des zuständigen Zugbegleiters. Demnach teilte der Zugbegleiter der MRB 26978 gegen 13.30 Uhr der Bundespolizei telefonisch mit, dass sich im Zug zwei ausländisch aussehende Männer befanden, wovon eine der beiden Personen andere Mitreisende mit einem Messer bedroht haben soll. Beim Halt in Freiberg habe die Person mit dem Messer fluchtartig den Zug in unbekannte Richtung verlassen. Auch sein Begleiter sei in Freiberg aus dem Zug gestiegen. Der Zugbegleiter konnte keine Personenbeschreibung von dem Täter abgegeben, sodass eine Fahndung nach der Person wenig erfolgversprechend war.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Straftatverdachtes der Bedrohung aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere Reisende, welche durch den Mann mit dem Messer bedroht wurden, sich unter der Rufnummer 0371/4615-105 zu melden. (fp)