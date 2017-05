Unfall beim Rangieren: Bahnmitarbeiter stirbt in Freiberg

Ein Kollege findet den Mann am frühen Freitagmorgen. Immer wieder kommt es in Deutschland zu folgenschweren Unglücken auf den Gleisen.

Von Stefanie Horn und Kai Kollenberg

erschienen am 20.05.2017



Freiberg. Gegen Mittag wird ein Sichttuch gespannt. Die Bundespolizei gibt sich Mühe, den Unglücksort vor neugierigen Blicken zu schützen. Denn wenige Schritte hinter dem Tuch auf den Gleisen des Rangierbahnhofs hat sich ein Unfall ereignet, der auch den Polizisten augenscheinlich an den Nerven zerrt. Ein Beamter bittet schließlich seinen Kollegen, ihn abzulösen. Er braucht eine Auszeit.

Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen wurde die Bundespolizei vom Freiberger Polizeirevier verständigt. Nur wenige Minuten vorher hatte ein Bahnmitarbeiter seinen Kollegen tot auf den Gleisen des Rangierbahnhofs gefunden.

Was genau sich am frühen Morgen abspielte, war gestern nicht hundertprozentig zu ergründen. Die Bundespolizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von folgendem Ablauf aus: Zwischen 4.23 und 6.42 Uhr kam es auf den Gleisen zu dem folgenschweren Arbeitsunfall. Der tote Mitarbeiter soll beim Rangieren von einem Güterzug überrollt worden sein. Als sein Kollege den 55-Jährigen fand, kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte beim Eintreffen am Unfallort nur noch den Tod des Bahnmitarbeiters feststellen.

Bereits am frühen Morgen hatten Freiberger die Anwesenheit der Polizei auf dem Bahnhofsgelände bemerkt. Mehrere Stunden dauerte der Einsatz: Gegen 11 Uhr begann der Ermittlungsdienst mit seinen Untersuchungen am Unfallort. "Nach jetzigem Stand werden die Ermittlungsarbeiten wohl noch bis in den Nachmittag hinein andauern", sagte zu dem Zeitpunkt der Einsatzleiter. Neben den Polizisten waren auch der Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie Mitarbeiter der DB Cargo, der Güterverkehr-Tochter der Deutschen Bahn, vor Ort.

Bei der Deutschen Bahn äußerte sich die zuständige Presseabteilung nicht zu dem Unglück in Freiberg. Eine Sprecherin in Leipzig verwies auf die Untersuchungen der Bundespolizei. Man möge sich bitte dorthin wenden. Zur Frage, ob es ähnliche Arbeitsunfälle zuvor schon einmal in Freiberg gegeben hat, könne sie sich nicht äußern.

Auch bei der Bundespolizei gab es zunächst nur spärliche Informationen. Dort war man bemüht, nur wenige Details an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Allgemein war von einem Arbeitsunfall die Rede.

Die Zurückhaltung hängt auch damit zusammen, dass die Identität des Verunglückten zweifelsfrei geklärt sein soll. "Um sicher zu gehen, wird aktuell eine Untersuchung durchgeführt", sagte der Einsatzleiter der Bundespolizei.

Der Freiberger Vorfall ist kein Einzelfall. Im Dezember kamen ein 56 Jahre alter und ein 61 Jahre alter Mann auf der ICE-Strecke im Landkreis Wittenberg ums Leben. Die Techniker wurden von einem ICE erfasst und tödlich verletzt, als sie auf der Strecke arbeiteten. Wenige Tage vorher war ein Bahn-Angestellter in der Nähe des Bahnhofs Nienburg (Niedersachsen) getötet worden. Der 61-Jährige soll von einem Signalmasten abgestürzt und ins Gleisbett gefallen sein. Und in Meppen (Niedersachsen) wurde im März ein Mitglied eines Bahn-Bautrupps von einem Zug erfasst. Er hatte in einer Kurve gearbeitet und den heranfahrenden Zug zu spät gesehen.