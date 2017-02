Ungenehmigte Altkleider-Boxen: Manager beruft Müllgipfel ein

In mittelsächsischen Orten schießen die Container wie Pilze aus dem Boden. Aber oft ohne Erlaubnis. Hintermänner bleiben meist im Dunkeln. Im Kreis wächst der Widerstand gegen diese "mafiösen Strukturen".

Von Andy Scharf

erschienen am 28.02.2017



Freiberg. Der Kampf gegen nicht genehmigte abgestellte Altkleider-Container in Mittelsachsen wird forciert. Das Thema soll nun auf die Agenda einer Versammlung rücken, an der alle Bürgermeister und der Landrat teilnehmen. Dies kündigte Jens Irmer, Chef des kreiseigenen Entsorgungsmanagements (EKM), im Gespräch mit "Freie Presse" an. Die Ortschefs sollen einen Leitfaden bekommen, wie sie mit illegal abgestellten Boxen umgehen können. In vielen Rathäusern gehen regelmäßig Beschwerden ein. Anzeigen aus Mittelsachsen liegen Polizei und Staatsanwaltschaft Chemnitz aktuell jedoch nicht vor, so die Behörden.

Irmer spricht von "mafiösen Strukturen", die sich auch bis in viele Orte Mittelsachsens erstreckten. "Den redlichen und karitativen Entsorgern schadet das. Doch es ist schwer, an die Hintermänner ranzukommen", so EKM-Chef Irmer. Und so lassen Grundstückseigentümer und Kommunen Container auf eigene Kosten abtransportieren. Verschrottet werden dürfen diese jedoch nicht - wegen des Eigentumsrechtes. Beispiele gibt es im Kreis en masse. So lagern auf dem Hainichener Bauhof seit Jahren Container. Die Stadt hatte sie eingesammelt, abgeholt wurden sie nicht. Eigentümer seien unter angegebenen Rufnummern nicht erreichbar.

Für Experten sind derartige Fälle Klassiker. Der Sprecher von Fairwertung, dem Dachverband gemeinnütziger Altkleidersammler, erklärt dazu: "In Deutschland gibt es schätzungsweise mehr als 10.000 illegal aufgestellte Container." Diese würden oft an gut frequentierten und leicht anzufahrenden Plätzen aufgestellt, deren Eigentümer nicht direkt erkennbar ist. "Sie setzen darauf, dass die Container möglichst lange dort stehen bleiben", so der Sprecher. Wohin die Textilien aus den Containern der "schwarzen Schafe" gehen, wisse niemand genau. Ein guter Zweck werde aber nicht unterstützt.

In Freiberg gibt es auf öffentlichen Flächen aktuell laut Stadt keine ungenehmigten Container. Freibergs DRK-Chef Silvio Mattern verweist indes auf Folgen eines Wildwuchses: In den Kleiderkammern für Bedürftige würde das Angebot kleiner werden. Im Brand-Erbisdorf und Umgebung gibt es 29 Boxen auf ausgewiesenen Flächen; ob es ungenehmigte gibt, sei nicht bekannt, so das Rathaus.

In Rochlitz wurden nun zwei Container vom Penny-Parkplatz abtransportiert - vorher stapelten sich die Kleider, eine Box war gesprengt worden. "Freie Presse" hat drei Mal versucht, den Eigentümer über die angegeben Mobilnummer zu erreichen. Nur die Mailbox des Netzanbieters ging an. Es passt ins Bild: Ein Konzern mit Sitz in London, der mit billigen Auslandstarifen wirbt und über den die Zeitung "Welt" im Juni 2016 unter der Schlagzeile "Das unheimliche Telefonimperium" über vermutlich dubiose Geschäftspraktiken berichtet hatte.

Frankenberg kämpft ebenfalls gegen Container-Wildwuchs - so auf dem Krankenhaus-Areal und dem Kaufland-Parkplatz. "Das Problem überrollt uns. Wir raten zu Selbstjustiz", betont Ordnungsamtschefin Ramona Busch. Was sie damit meint: Wurden Container ohne Erlaubnis auf privaten Grundstücken wie Supermarktparkplätzen abgestellt, sollten diese einfach auf die Luke gekippt werden. Dann könne nichts mehr eingeworfen werden. Denn neben illegal abgestellten Boxen gebe es auch immer mehr Anträge seriöser Firmen, so Busch.

In Flöha sind unerlaubt aufgestellte Container am Bahnhof und einem Supermarktparkplatz vor einigen Monaten abtransportiert worden. OB Volker Holuscha (Linke): "Wir wollen uns nicht zumüllen lassen und haben ein Auge drauf. Doch der Aufwand ist groß."