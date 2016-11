Vereinigte Gesundheitseinrichtung Mittelsachsen gGmbH erhält neuen Geschäftsführer

erschienen am 25.11.2016



Freiberg. Die Vereinigte Gesundheitseinrichtung Mittelsachsen gGmbH (VGE) erhält zum 1. Januar 2017 mit Stefan Todtwalusch einen neuen Geschäftsführer. Er löst Gunter John ab, der in Ruhestand geht. Das teilte gestern die Pressestelle des Landratsamtes mit. Die Belegschaft wurde demnach heute über die Entscheidung der Gesellschafterversammlung informiert. "21 Jahre leitete Gunter John sehr erfolgreich das Freiberger Krankenhaus beziehungsweise später die Vereinigten Gesundheitseinrichtungen. Unter anderem wurde unter seiner Führung der Klinikneubau zwischen 1998 und 2005 umgesetzt", heißt es in der Mitteilung. Weitere wichtige Punkte seien die Gründung der Servicegesellschaften oder des Palliativbereichs im vergangenen Jahr. Bis zum Sommer werde John weiterhin der VGE beratend zur Verfügung stehen und damit eine nahtlose Einarbeitung des Nachfolgers ermöglichen. Stefan Todtwalusch war in den vergangenen 16 Jahren in leitenden Funktionen tätig. Seit 2010 arbeite er als Geschäftsführer am Herzzentrum Dresden. (fp)