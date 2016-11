"Verhör"-Premiere fällt wegen Erkrankung aus

erschienen am 07.11.2016



Freiberg/Döbeln. Wegen einer andauernden Erkrankung kann die "Verhör"-Premiere am 19. November in Döbeln leider nicht stattfinden, teilte das Mittelsächsische Theater mit. Stattdessen gastiere dort Peter Bause mit Patrick Süskinds "Der Kontrabass". Voraussichtlich findet die "Verhör"-Premiere jetzt am 7. Januar in Freiberg statt, informierte Pressedramaturg Christoph Nieder. (fp)