Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Freiberg

erschienen am 20.11.2016



Freiberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich auf der Lessingstraße in Freiberg ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht ereignet. Nach Zeugenaussagen soll ein Volvo rechts von der Straße abgekommen und dabei mit einem Baum kollidiert sein. Kameraden der Feuerwehr Freiberg, die auf dem Rückweg von einem Einsatz waren, bemerkten den Unfall und kamen hinzu. Daraufhin soll der Fahrer in Richtung Göldnerweg geflüchtet sein.

Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass der Fahrer zuvor an der Ecke Dr.Külz Straße und Beethovenstraße ein Geländer und ein Straßenschild umgefahren hatte, wobei er sein vorderes Kennzeichen verlor. Die Polizei hat in der Nacht mit einem Fährdenhund die Spur aufgenommen, allerdings bislang ohne Erfolg. (fp)