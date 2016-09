Verkehrsunfall mit fÃ¼nf Verletzten - darunter ein einjÃ¤hriges Kind

Verkehrsunfall mit fünf Verletzten - darunter ein einjähriges Kind

erschienen am 03.09.2016



Freiberg. Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend in Freiberg fünf Personen verletzt, darunter auch ein einjähriger Junge. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 35-jähriger Suzuki-Fahrer die Leipziger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Leipziger Straße/ Meißner Ring missachtete er beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 54-jährigen Citroen-Fahrer. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die beiden Fahrzeugführer, eine ebenfalls 54-jährige Beifahrerin des Citroen, ein einjähriger Junge sowie eine 29-jährige Insassin des Suzuki wurden dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr kam zum Beseitigen ausgelaufener Betriebsstoffe zum Einsatz. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 22.000 Euro. (fp)