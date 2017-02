Vermieter setzt auf junge Familien

Vor zehn Jahren stand die Wohnungsgenossenschaft in Oederan vor dem finanziellen Ruin. Dass nun fröhlich Jubiläum gefeiert werden kann, liegt in erster Linie an zwei jungen Damen.

Von Thomas Reibetanz

Oederan. Das Sinnbild für den Aufschwung klappert und hat Beulen. Der rote Pickup, mit dem Sylvia Brinnig Dienstfahrten erledigt, hat seine besten Jahre schon lange hinter sich. "Aber er fährt noch, also warum sollten wir Geld für ein neues Auto ausgeben?", fragt Brinnig. Und bringt damit auf den Punkt, wie sie und ihre Vorstandskollegin Cornelia Ulbricht die Wohnungsgenossenschaft "Glück Auf" in Oederan wieder auf Erfolgskurs gebracht haben: Investiert wird in erster Linie in die Häuser. Denn die seien schließlich das Kapital, sagen die Frauen.

Als Sylvia Brinnig 2006 das Zepter übernahm, stand die Wohnungsgenossenschaft kurz vor dem Ruin. In den 1990er-Jahren waren die elf Wohnblöcke am Neuen Weg und im Neubaugebiet an der Heinrich-Heine-/Lessingstraße umfassend saniert und umgebaut worden. Das kostete viel Geld, welches in den Folgejahren über prognostizierte Miet-Mehreinnahmen wieder eingespielt werden sollte. Doch die Prognosen stimmten nicht, stattdessen standen wenige Jahre später 23 von damals 333 Wohnungen leer, das Geld wurde knapp.

Der Vorstand wurde entlassen, Sylvia Brinnig übernahm mit gerade einmal 26 Jahren. Vorher saß die Diplom-Betriebswirtin bereits im Aufsichtsrat, wo sie sich wunderte, dass für die finanziellen Probleme scheinbar keine Lösungen gesucht wurden. "Wir haben dann geschaut, wie wir fehlende Gelder erwirtschaften können", blickt sie zurück. Da diese Mammutaufgabe nicht allein zu schaffen war, bekam sie ab 2008 eine zweite Vorstandsmitarbeiterin zur Seite, auch Cornelia Ulbricht war damals erst Mitte 30. "Als junge Frauen hatten wir es in der Anfangszeit extrem schwer, aber wir haben uns behauptet", sagt Sylvia Brinnig.

Und es ging bergauf. Die zwei Frauen investierten in die Zukunft, indem sie drei Spielplätze neu bauen oder sanieren ließen. Das Konzept ging auf, viele junge Familien entschieden sich für eine Wohnung in den Häusern der Genossenschaft. "Als wir die Aufgabe übernommen haben, lag der Altersdurchschnitt unserer Mieter bei 61 Jahren", sagt Cornelia Ulbricht. "Und dort liegt er noch immer." Im Gegensatz zur Bevölkerung ist die Einwohnerschaft also nicht gealtert.

Ein weiterer Erfolgsfaktor: Statt großer kostspieliger Vorhaben investiert die Genossenschaft nun Stück für Stück in die Sanierung der Häuser. "Wohnungen werden immer dann renoviert und mit neuem Fußboden sowie Fliesen versehen, wenn sie frei werden", erklärt Sylvia Brinnig. Derzeit sind es zwei Wohnungen, die neu hergerichtet werden, Interessenten gibt es bereits für beide. "Damit haben wir praktisch keinen Leerstand", sagt Cornelia Ulbricht mit Stolz. "Alle 331 Wohnungen sind bewohnt."

Nach eigenen Angaben der zwei Vorstände konnte die Wohnungsgenossenschaft "Glück Auf" in den vergangenen Jahren 300.000 Euro jährlich in die Instandhaltung und Sanierung investieren, bei gleichbleibender Miete von 4,95 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Mietpreise sollen stabil bleiben, verspricht Sylvia Brinnig. Und es soll weiter investiert werden. Zum Beispiel in die Fassadengestaltung, mit der im Neubaugebiet bereits begonnen wurde. Stolz prangt dort seit Neustem der Schriftzug "Wohnungsgenossenschaft Glück Auf" an den farbigen Wänden.