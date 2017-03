Vertriebsexpertin spielt die Tote bei CSI Freiberg

Die heiße Vorbereitungsphase für die neue Sonderschau "CSI Freiberg" in der Terra mineralia läuft. Und das "Mordopfer" ist nicht nur leidenschaftlicher Fan der Mineralienausstellung, sondern auch für den Fall gut präpariert.

Von Astrid Ring

erschienen am 09.03.2017



Freiberg. Ein Mordopfer hat Sylvia Krause noch nicht gespielt - dafür aber als Gymnasiastin bei den Störtebeker-Festspielen auf der Insel Rügen schon als Komparsin auf der Bühne gestanden. Zwar hat die 51-Jährige nach eigenen Worten kein besonderes schauspielerisches Talent, doch die angekündigte Sonderschau "CSI Freiberg" in der Terra mineralia machte sie doch neugierig. Als großer Fan der Ausstellung wollte Sylvia Krause direkt dabei sein, wenn die Ausstellungsmacher ab April einen Mordfall im Schloss initiieren. Und nun ist sie eine der Hauptfiguren.

"Wir beschreiten mit dieser Ausstellung neue - interaktive - Wege. Alles wird sich dem Thema der Seltenen Erden zuwenden. Sie sind, zugegeben, grau und wenig anziehend. Doch sie bestimmen unser Leben - bis hin zur weltweiten Ressourcenpolitik", erklärte Anna Dziwetzki, Leiterin des Museum die Idee. Und dieses aktuelle und politisch brisante Thema soll den Besuchern eben über den Kriminalfall nahegebracht werden. Eine junge Umweltgeologin, die Amerikanerin Laura Hall, entwarf die Story für CSI Freiberg. Die 31-Jährige hatte in Seattle bereits eine Ausstellung mit kriminologischem Hintergrund im Polizeimuseum kuratiert, besitzt also Erfahrungen. Sie arbeitet seit fast einem Jahr in der Bergstadt und kann auf die Experten für Lagerkunde der TU Bergakademie und das Landeskriminalamt als Berater bauen.

Für die Story brauchte es handelnde Figuren - vom Mordopfer über verschiedene Verdächtige bis hin zum Mörder. Schließlich sollen die Besucher beim Gang durch die Schau diese Figuren - ¨besser ihre Bilder - in verschiedenen Szenen erleben und Hinweise zur Aufklärung erhalten. Hauptfigur: eine Professorin namens Kathrin Berg, die zu Seltenen Erden forscht und kurz nach der Rückkehr von einer Forschungsreise aus Madagaskar ermordet wird. Für eben diese Professorin suchte die Terra mineralia mit Hilfe der "Freien Presse" die Darstellerin.

"Ich habe diesen Artikel über die geplante Sonderausstellung gelesen und gedacht, das wäre etwas für mich", sagt Sylvia Krause. Eigentlich arbeitet sie in Freiberg als Vertriebsingenieurin bei Solarworld.

Sie stammt von der Insel Rügen, studierte in Freiberg und lebt seit 1983 in der Bergstadt. Sie bewarb sich und erhielt dabei sogar Unterstützung durch ihre Familie. "Ihre Tochter hat uns einen Brief geschrieben, warum ihre Mutter genau die Richtige für uns sein muss", erzählt Laura Hall. Da waren die Ausstellungsmacher aber selbst schon davon überzeugt, dass die 51-Jährige "ins Bild" der Hauptdarstellerin passt. "Sylvia Krause wird unsere Professorin für Seltene Erden sein." Dabei ist sie nicht selbst in Action zu sehen, sondern Fotos von ihr. "Für die Schau werden die Fotos verfremdet und bekommen einen comicartigen Charakter", erklärt Laura Hall. So wird es auch mit den anderen Darstellern sein, die aber nicht gecastet wurden. Dafür suchten die Ausstellungsmacher ihnen persönlich bekannte Personen aus.

Nun gehen die Vorbereitungen für die Sonderschau auf die Zielgerade: Denn in den nächsten Wochen werden Architekten und Designer mit dem Aufbau der eigens entworfenen und gestalteten Kulissen - darunter das Büro der Professorin und eine Polizeiwache - beginnen.

Die Krimistory: Professorin Kathrin Berg gibt nach ihrer Rückkehr aus Madagaskar eine Party für Politiker und Umweltschutzaktivisten in der Terra mineralia. Gemunkelt wird, dass sie eine revolutionäre Abbaumethode für Seltene Erden entwickelt hat. Als die Partygäste eintreffen, finden sie Kathrin Bergs Leiche im Europasaal, direkt unterhalb der Brüstung des Partyraumes. Vermutlich wurde sie erschlagen. Und dann sind die Besucher gefragt: Vom Tatort aus über die Säale der Terra gibt es Hinweise zur Aufklärung des Mordfalles. Der kann ab 12. April bei "CSI Freiberg" gelöst werden.