Viel mehr als Weihnachtsbastelei

Manfred Wehnert schnitzt und bastelt, erzeugt wunderschöne Stücke. Vor allem aber gilt seine Liebe seiner dementen Frau.

Von Wieland Josch

erschienen am 24.12.2016



Freiberg. Auf der Fensterfront des Wohnzimmers stehen sie alle nebeneinander: Pyramiden, Schwibbogen, Nussknacker und Räuchermännchen. Sie leuchten, drehen sich und schmauchen um die Wette. Im Hintergrund läuft leise Weihnachtsmusik. Und inmitten all dieser Heimeligkeit steht Manfred Wehnert, freut sich mit dem überraschten Besucher und erklärt all die Dinge, die hier zu sehen sind. Er hat sie fast alle selber gemacht.

Dem 89-Jährigen sieht und merkt man sein Alter nicht im Entferntesten an. Der Händedruck ist kräftig, die Augen sind wach, und wenn er von seinen Hobbys erzählt, dann bemächtigt sich ein geradezu jugendliches Leuchten seines Gesichtes. Dieses Leuchten kommt auch dann, wenn Manfred Wehnert über seine Frau spricht. Es ist dann so, als könne man einen Hauch jener Liebe nahezu zu erspüren. Diese Liebe wurde in den vergangenen Jahren mehr als einmal auf die Probe gestellt. Alles begann wunderbar: Er lernte sie in den 1940ern kennen und lieben, bekam drei Kinder, führte ein glückliches Familienleben. Seine Frau ist auch heute noch die Liebe seines Lebens, auch wenn sie nicht mehr bei ihm in der hübschen Wohnung auf dem Seilerberg sein kann. Denn: Vor Jahren erkrankte sie an Demenz. Und zunächst pflegte Manfred Wehnert sie, doch vor drei Jahren musste sie in das Haus "Johanna Rau" der Seniorenheime Freiberg umziehen, wo sich besser um sie gekümmert werden kann. Jeden Tag besucht ihr Mann sie, nicht bloß am Heiligabend.

Wenn er kommt, kann er viel Dekoration mitbringen. Die Stücke, die der 1927 im heutigen Freiberger Ortsteil Halsbach geborene Mann fertigt, können einen in Staunen versetzen. Etwa die einen Meter hohe Pyramide. "An der habe ich eine ganze Weile gearbeitet", erzählt Wehnert. "2004 habe ich sie fertiggestellt." Das Basteln und Tüfteln lag ihm schon immer. "Bereits in der Schulzeit habe ich Segelflieger gebaut", sagt er. Dieser Leidenschaft ist er bis heute treu geblieben, wie ein Prachtexemplar von einem Flugapparat beweist, den er mit ein wenig Technik ausgestattet hat, so dass er gut vom Boden aus lenkbar ist. Irgendwie ist es da kein Wunder, dass er Feinmechaniker lernte und diesen Beruf sein ganzes Arbeitsleben lang bei der Freiberger Präzisionsmechanik ausübte, wo er in der Forschung und Entwicklung tätig war.

In seinen Hobbys findet Manfred Wehnert Ablenkung und Erfüllung zugleich. An der Drechselbank im Keller kann er Stunden zubringen. Sieht man dann seine fertigen Arbeiten, ist man verblüfft, dass ihm zu all dem Gängigen noch etwas Besonderes einfällt. "Die Räuchermänner etwa", sagt er und zeigt, was er meint. "Die qualmen nicht nur aus dem Mund, sondern, wie es richtig ist, auch aus der Pfeife."

Das Pflegepersonal vom Seniorenheim kennt ihn schon sehr gut. Ein ganz klein wenig ist es wohl auch so, dass er zum Haus dazu gehört. "Manchmal höre ich die Damen freundlich flüstern: Da kommt er wieder", lächelt Manfred Wehnert. Er schaut nicht nur kurz vorbei, sondern bleibt mehrere Stunden in der Nähe seiner Frau. "Am schönsten ist, sie zu sehen, wenn sie mich erkennt", sagt er und atmet einmal tief durch, um seine Gefühle wieder einzufangen. "Dann strahlt ihr Gesicht so herrlich." Untätig ist er auch an diesem Ort nicht. Für seine Frau tut er, was er kann und geht dem Personal bei der Pflege zur Hand.

Er habe ein erfülltes Leben, sagt Manfred Wehnert, und es klingt keineswegs schon nach einem Resümee. Die Zukunft steckt für ihn voller neuer Ideen. Erst vor kurzem hat er angefangen, zu malen.