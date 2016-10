Vier Verletzte bei Unfall am Freiberger Südkreuz

erschienen am 26.10.2016



Freiberg. Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 9.45 Uhr am Freiberger Südkreuz sind vier Personen verletzt worden. Laut Polizei kollidierte ein VW mit einem entgegenkommenden Opel beim Abbiegen. Der 77-jährige VW-Fahrer, eine 80-jährige VW-Insassin sowie eine 86-jährige Opel-Insassin wurden schwer verletzt. Der 82-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (fp)