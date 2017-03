Virusgrippe: Zweiter Todesfall in Mittelsachsen

erschienen am 13.03.2017



Freiberg. Im Landkreis Mittelsachsen hat die Virusgrippe einen zweiten Todesfall gefordert. Wie die Landkreisverwaltung informierte, erlag ein 88-Jähriger aus dem Altkreis Freiberg den Folgen der Influenza. Allerdings sei die Grippewelle deutlich abgeflaut. Nur noch 31 Labormeldungen gab es in der vergangenen Woche, wie Cornelia Kluge von der Pressestelle der Landkreisverwaltung mitteilte. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es noch 95 Labormeldungen und in Spitzenzeiten mehr als 300 Labornachweise wöchentlich. (bk)