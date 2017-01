Virusgrippe in Mittelsachsen auf dem Vormarsch

erschienen am 16.01.2017



Freiberg. Die Virusgrippe ist im Landkreis Mittelsachsen auf dem Vormarsch. Laut Cornelia Kluge von der Pressestelle der Landkreisverwaltung sei die Anzahl der positiven Influenzabefunde im Vergleich zur Vorwoche (18 Labormeldungen) deutlich angestiegen.

Demnach gab es 57 Meldungen. 33 der Betroffenen seien nicht gegen Influenza geimpft gewesen, drei hätten eine Impfung erhalten, bei 21 Personen war der Impfstatus nicht bekannt. Weiterhin sehr aktiv seien in Mittelsachsen zudem Noroviren. In der Vorwoche wurden dem Gesundheitsamt 35 Labormeldungen übermittelt. In der Woche davor waren es 29, teilte Kluge mit. (fp)