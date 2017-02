Vogelgrippe: Zwei Sperrbezirke in Mittelsachsen aufgehoben

erschienen am 28.02.2017



Freiberg. Zwei Sperrbezirke zur Bekämpfung der Vogelgrippe in Geringswalde und Flöha werden aufgehoben. Wie André Kaiser vom Landratsamt informiert, gebe es in Mittelsachsen damit nur noch ein Beobachtungsgebiet im Raum Flöha, das nach dem Fund eines infizierten Bussards ausgerufen wurde. Jedoch bestehe weiterhin landesweit eine Stallpflicht für Geflügel.

Ende Januar waren in Geringswalde ein Schwan und eine Ente sowie in Flöha ein Graureiher gefunden worden, die mit dem Geflügelpestvirus infiziert waren. Von bislang 167 Proben im Landkreis seien 151 negativ und vier positiv gewesen; zwölf Ergebnisse stünden noch aus. Vom Sperrbezirk seien aktuell betroffen: Teile der Stadt Flöha, Teile der Stadt Frankenberg, Teile des Ortsteiles Mühlbach und die Ortsteile Altenhain, Braunsdorf, Lichtenwalde und Niederwiesa. Genauere Informationen zum Gebiet und eine Karte sowie ein Fragenkatalog wurden auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht. (jan)

www.landkreis-mittelsachsen.de